Christian Vang står nu i spidsen for Havdruplisten. Foto: Helle Midskov

Send til din ven. X Artiklen: Ny i spidsen for Havdruplisten Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny i spidsen for Havdruplisten

Sydkysten - 13. september 2021 kl. 16:20 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

På en ekstraordinær generalforsamling torsdag aften blev der pustet nyt liv i Havdruplisten, der ved den ordinære generalforsamling før sommerserien ikke kunne danne en bestyrelse og holde opstillingsmøde til kommunalvalget, da der ikke var nok deltagere til, at listen kunne opfylde vedtægterne. Det blev der heldigvis ændret på for Danmarks ældste lokalliste fra 1954 forleden, hvor flere mødte frem og også var klar til at tage en tørn i bestyrelsen.

37-årige Christian Vang blev valgt som Havdruplistens nye spidskandidat. Han afløser Henning Christiansen, som efter generalforsamlingen valgte ikke at genopstille til kommunalvalget den 16. november. Listen stiller med fire kandidater. Det er foruden den nye spidskandidat, Bo Christiansen, som er nummer to, Finn Jensen er nummer tre og Bettina Kastrup er nummer fire. Listen har partiliste.

- Det er selvfølgelig trist, at Henning Christiansen valgte at trække sig efter generalforsamlingen. Jeg vil gerne takke Henning for den store indsats for Havdruplisten i de mange år. Det er godt, at vi i Havdruplisten har kunnet tiltrække nye kræfter, som kan tage listen videre, siger Christian Vang, som er født og opvokset i Havdrup.

Han har som så mange andre været væk fra byen i nogle år i forbindelse med uddannelse, men han er vendt tilbage for nogle år siden i forbindelse med, at han stiftede familie.

Borgerne skal høres

- Havdruplisten vil arbejde for, at borgerne får en reel indflydelse og indsigt i kommunens planer for udviklingen af Havdrup og derigennem opfordre til større engagement og inddragelse af borgere og beboere i beslutningsprocesserne, forklarer Christian Vang, som har været med til at arrangere borgermøde med byrådets partier og etablere Facebook gruppen "Byudvikling Havdrup".

- Vi skal arbejde ihærdigt for at få vores intentioner og tanker for, at Havdrup kan bevare det unikke DNA, der kendetegner byen, og vi samtidigt kan udvikle de tilbud, byen har til borgerne. Det betyder, at der skal ske tidlig inddragelser af borgerne i beslutningsprocesserne, så borgerne får reel indflydelse på, hvad der skal ske i og med byen, forklarer han og fortsætter:

- Jeg brænder for Havdrup, når det er sagt, så brænder jeg også for hele Solrød. Det er vores mål med Havdruplisten, at der ved borgerne, at vi vil arbejde for så gode forhold i hele Solrød som muligt. Den nye spidskandidat understreger, at der ikke skal forskelsbehandles.

- Vi håber på, at vi kan etablere og forankre en lokalliste, som får i hvert fald to byrådsmedlemmer ved det kommende valg og slide i det, så borgerne vil være med til at styrke listen fremover, kommer det fra Christian Vang.