Jonas Ring Madsen er ny gruppeformand for Socialdemokratiet i Solrød.

Ny gruppeformand i Socialdemokratiet

Sydkysten - 26. oktober 2019 kl. 11:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På et gruppemøde onsdag d. 23. oktober 2019 har Socialdemokratiet i Solrød konstitueret sig med ny gruppeformand.

Den fungerende gruppeformand Jonas Ring Madsen blev, som ventet og med fuld opbakning fra byrådsgruppen, valgt som ny gruppeformand i den socialdemokratiske gruppe.

- Jeg er glad, stolt og ydmyg over at blive betroet gruppeformandsposten i den Socialdemokratiske gruppe og jeg vil gerne sige stor tak til gruppen for at have tillid til, at jeg er den rette til at drive Socialdemokratiet i Solrød fremad.

Politik har fyldt det meste af Jonas Ring Madsens liv, og han blev allerede politisk aktiv 13 årig da han blev valgt som lokalformand for DSU i Vordingborg. Han har siden været betroet flere tillidsposter i Socialdemokratiet, herunder flere bestyrelsesposter, senest i partiforeningen i Solrød. Jonas Ring Madsen blev valgt til Solrød Byråd ved kommunalvalget i 2017.

- Jonas er allerede en dreven politiker og har i sin tid i byrådet bevist, at han kan skabe gode solide resultater for Solrød. Han er vellidt af de andre byrådspolitikere og han er i stand til at samarbejde bredt i byrådet, udtaler Tonny Lauridsen, formand for S i Solrød.

- Jeg vil stå i spidsen for et ansvarligt Socialdemokrati, der kæmper for at skabe så mange Socialdemokratiske resultater som muligt. Socialdemokratiet kommer aldrig til at være et protestparti, men jeg vil stå i spidsen for, at skærpe den Socialdemokratiske profil i Solrød frem mod næste valg. Borgerne har brug for at kunne se forskel på Venstre og Socialdemokratiet og det bliver min fremmeste opgave, siger Jonas Ring Madsen.

Når Jonas bliver spurgt ind til, hvilke politiske områder han synes er vigtigst, er han ikke i tvivl.

- Vi skal have løftet vores kernevelfærd i Solrød. Jeg mener det er afgørende, at vi får løftet økonomien på vores folkeskoler, daginstitutioner og i vores hjemmepleje. Vi har fx Danmarks rekord i sygefravær på SOSU-området - sådan et arbejdsmiljø kan vi ikke være bekendt, og det går desværre ud over plejen til de ældre. Vi vil også fortsætte klimakampen blandt andet ved at forvandle vores grønne rabatter til faunastriber med vilde blomster.

Claus Redder Madsen trådte i denne uge tilbage som formand for Socialdemokratiet i Solrød, efter han som den eneste i partiet skrev under på kommunens budget,