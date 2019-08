Ny gokart-sæson er startet for fuldt drøn

På gokartholdet får de unge mulighed for at træne deres mekaniske færdigheder, samtidig med at de bliver en del af et fællesskab med andre unge, der elsker at have fingrene nede i motorerne.

Hos UngSolrød er der masser af muligheder for at møde andre unge gennem fælles interesser. Her kan du fx lære at danse, at bygge dit eget brætspil, at lave tryl og magi eller at blive bedre til at skrive fængende tekster. Du kan også komme med på spændende rejser til udlandet. På www.UngSolrod.dk kan du se alle de åbne hold for den nye sæson.