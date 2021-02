Ny forpagter til iskioskerne

Nu har du mulighed for at få afprøvet dine talenter inden for salg, markedsføring og rengøring, da Solrød Kommune søger en ny forpagter til iskioskerne på stranden.

Da forpagtningen er vederlagsfrit skal forpagter, ud over at stå for driften af de to iskiosker, samtidig sørge for den daglige rengøringen af de i alt 4 huse/lokationer med toiletter, der ligger langs stranden.