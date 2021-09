Bestyrelsen har konstitueret sig med: May Grandahl som formand, 1. næstformand Jette Poulsen, 2. næstformand Viola Kristiansen, Inge Lise Høyer, kasserer og Peter Frier, sekretær. Desuden Kurt Pedersen, Jørgen Christoffersen, Winnie Leth Hansen og Bjarne Jensen, som er nyvalgt. Nyvalgte suppleanter er: Karen Levy og John E. Jensen. Pressefoto

Ny formand for Ældre Sagen

Sydkysten - 03. september 2021

På årsmødet onsdag, den 1. september 2021 i Portalen, aflagde formanden for Ældre Sagen i Greve, Anne Grethe Krogager, beretning for de knap 150 medlemmer, som havde glædet sig til at fejre genstarten efter Corona-lukningen.

Af beretningen fremgik det, at lokalafdelingen stadig er stærkt repræsenteret med 67,8% af kommunens borgere på 65 år og derover.

Kun et mindre fald fra sidste års 68%, men stadig over landsgennemsnittet på 61%. Nettotilgangen i 2020 er 772 sammenlignet med 2019 som var på 815 medlemmer.

Selv under iagttagelse af de mange restriktioner og påbud havde lokalafdelingens godt 200 frivillige formået at yde hjælp og vejledning til både it-trængte og sårbare - ofte ensomme - borgere.

Efter en redegørelse for bestyrelsesmedlemmernes individuelle ressortområder i relation til Ældre Sagens målsætning om gennem nærvær, indsigt og handlekraft at sikre ældre et godt liv hele livet, gav formanden sit bud på afdelingens fremtidige virke, hvor det lokale samvær omkring ugentlige aktiviteter, foredrag, musik, ture og rejser er væsentlige.

Derudover vil bestyrelsen byde ind på forskellige fondsmidler øremærket specifikke målgrupper, som Ældre Sagen administrerer centralt på vegne diverse fonde, ministerier og styrelser. Betingelserne for at få tildelt midler fra disse puljer er meget konkrete og skal komme alle kommunens borgere i en specifik aldersgruppe til gode.

Der blev rettet en stor tak til de ca. 200 frivillige, som havde udstået den lange, uvirksomme periode og holdt ved. Der var tak til Greve Kommune for at stille lokaler og andre faciliteter til rådighed til glæde for det gode ældre liv i Greve .

Formanden pointerede betydningen af, at frivillige stiller sig til rådighed for aktiviteterne i Greve og bidrager med engagement og vitalitet. Et aktuelt eksempel med stor tak gik til orkesterleder Leif Kastberg, som samtidig fik overrakt Ældre Sagens 25-års hæderstegn ledsaget af en gave, der rimede på "Wein, Weib und Gesang".

Formanden rettede en stor og varm tak bestyrelsen for samarbejdet og til 1. næstformand, Gurli Dam, som ikke havde ønsket genvalg.

Bestyrelsen tog desuden behørigt afsked med formanden, som efter 10 år som frontløber havde fundet tiden moden til at træde ud af bestyrelsen og fortsætte som "menig" frivillig.

Der var valg af 5 bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og 2 suppleanter for et år. Tre medlemmer modtog genvalg og to medlemmer blev nyvalgt. Fire medlemmer fortsætter uden valg.

Bestyrelsen har konstitueret sig med: May Grandahl som formand, 1. næstformand Jette Poulsen, 2. næstformand Viola Kristiansen, Inge Lise Høyer, kasserer og Peter Frier, sekretær. Desuden Kurt Pedersen, Jørgen Christoffersen, Winnie Leth Hansen og Bjarne Jensen, som er nyvalgt. Nyvalgte suppleanter er: Karen Levy og John E. Jensen.

Bestyrelsen præsenterer sig på hjemmesiden: aeldresagen.dk/greve