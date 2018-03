Ny formand for Ældre Sagen i Greve

Der var valg af fire bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode og to suppleanter for et år. Tre medlemmer modtog genvalg og et medlem, Finn Mann Jensen, blev nyvalgt. På det konstituerende møde fredag den 23. marts på Olsbækken trak Finn Mann Jensen sit mandat i forbindelse med valg af formand, hvorefter suppleant Winnie Leth Hansen indtrådte.