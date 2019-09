Ny formand: Flere socialdeomokrater skal på banen

- Vi skal have samlet Greve Nord til ét boligområde juridisk, med alle boligselskaber involveret, så kommunen kan lave en samlet plan. Laver man ballade i Gersagerparken, og bor man i Askerød, er der ikke nogen mulighed for at kontakte deres forældre, fordi det er to forskellige boligselskaber. Det kan ikke være rigtigt, at der ikke er nogen konsekvens, hvis man laver ballede et sted og bor et andet, siger John T. Olsen, der mener, at det er en fordel, at Mathias Tesfaye, Astrid Krag og Kaare Dybvad, alle nyudnævnte ministre, har haft med almene boliger at gøre. Foto: Janus Spøhr

Sydkysten - 05. september 2019 kl. 08:16 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

John T. Olsen taler stille og roligt. Når han åbner munden, er det meget sjældent, at han taler i overskrifter. Han har nemlig valgt den kompromissøgende linje, hvor fokus er mere på at møde hinanden end at skabe en konfrontation, forklarer han.

Den stil får han brug for i de kommende år. Tidligere på året blev han nemlig valgt til gruppeformand for Socialdemokratiet, der i Greves byråd sidder på en tredjedel af mandaterne. Det skete, da Niclas Bekker Poulsen ønskede at træde tilbage fra den post.

- Det har været et spændende halvår. Da jeg blev spurgt, om jeg ville være gruppeformand og takkede ja tak, var mit formål at skabe ro, siger John T. Olsen med et smil og forklarer, at han allerede har mærket den øgede opmærksomhed.

Det er nu ikke, fordi han fremover vil stille sig helt frem på scenekanten og påtage sig al opmærksomheden, når der er fokus på Socialdemokratiet. De syv medlemmer af Socialdemokratiets byrådsgruppe er nemlig blevet enige om at ændre lidt på stilen.

Flere på banen - Der er stor forskel på Niclas' og min måde at være på. Det har været vigtigt for mig, at gruppen fungerer på en anden måde. Flere skal på banen fra vores gruppe. Som gruppeformand skal jeg ikke udtale mig om ting, der foregår i et fagudvalg. Det er medlemmerne af udvalgene, der har indsigt og viden, som skal det, siger John T. Olsen, der er ejendomsinspektør i Greve Boligselskab, uddannet elektriker og senere har taget en videregående lederuddannelse.

Han peger på, at den socialdemokratiske gruppe har medlemmer af forskellige udvalg, hvor de er fagligt stærke. Mikkel Witthøft og Heidi Serny brænder for miljøet, Jari Due Jessen og Bjarke Abel for børneområdet, mens Jette Andersen kæmper for partiet i socialudvalget.

Mere indflydelse

Som skrevet har Socialdemokratiet opbakning fra cirka hver tredje borger i Greve. Det burde nok give en vis form for indflydelse, fristes man til at tænke. Virkeligheden er dog en anden. Ser man på de seneste års budgetaftaler, er de nemlig indgået med et smalt flertal bestående af Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, der i denne valgperiode sidder på 12 mandater af 21 mandater. Hver gang har Socialdemokratiet forladt forhandlingerne sammen med Det Konservative Folkeparti og Enhedslisten uden en samlet aftale.

Tilhørere til byrådsmøderne vil også nikke genkende til, at tonen partierne imellem kan være hård og uforsonlig. Det skal der laves om på nu, mener John T. Olsen.

- Vi har haft fem år, hvor vi har været meget konfronterende og ikke har opnået så meget. Nu prøver vi på en anden måde, siger John T. Olsen og uddyber:

- En harmonisk byrådsgruppe får meget mere igennem og samarbejder bedre. Vi er der alle sammen for borgerne i Greves skyld.

John T. Olsen fortæller, at han og Socialdemokratiets næstforkvinde Heidi Serny har haft møder med borgmester Pernille Beckmann (V) og gruppeformand for Venstre i Greve, Morten Dahlin, for at lure mulighederne for et samarbejde af og understreger, at han er klar over, at en samlet budgetaftale mellem partierne vil kræve, at begge parter går på kompromis.

Større visioner John T. Olsen savner, at der ikke kun er fokus på nedskæringer i Greve Kommune, som der har været de seneste år.

- Vi mangler visioner i Greve. Vi har nogle fantastiske havmiljøer. Dem udvikler de i nabokommuner som Ishøj, Solrød og Vallensbæk. Jeg vil gerne have nogle badefaciliteter i Greves havne, siger John T. Olsen og uddyber:

- Det hele skal ikke handle om at skære ned. Måske bliver vi nødt til at hæve skatten. Vi har ikke indtægter nok til det, som vi gerne vil.

Netop kommuneskatteprocenten, der er en af de laveste i landet, er omdiskuteret. Flertalsgruppen bruger ofte den lave skat til at fortælle, at den tiltrækker børnefamilier. Den præmis er socialdemokraten dog uenig i.

- Jeg tror ikke på, at en lav skat er det vigtigste for familier, når de ser på, om de skal flytte hertil. Hvis du kan give nogle skoler og dagsinstitutioner, vil de fleste i min optik gerne betale mere, siger John T. Olsen, som også peger på, at der kan skabes visioner, der ikke koster så meget at føre ud i livet.

Deriblandt nævner han, at man i Greve Kommune kan skabe flere grønne miljøer, som kan øge biodiversiteten.

Flere boliger Samtidig peger han på, at der skal bygges flere boliger i Greve til ældre borgere, der kan flytte fra deres hus og over i lejligheder for dermed at give plads til børnefamilier. Det kan for eksempel være i Greve Midtby, som er et attraktivt område ifølge John T. Olsen. De planer vil dog kræve, at partierne arbejder tættere sammen end tilfældet er i øjeblikket.

- I andre kommuner kan man godt dele sol og vind nogenlunde lige, så man får indflydelse efter antallet af mandater. Med syv mandater bør vi få mere indflydelse. DF og LA har meget mere indflydelse end vi har med færre mandater (tre i alt, red.), siger John T. Olsen.

Om det bliver ham, der skal føre valgkamp som borgmesterkandidat for Socialdemokratiet, ved han ikke endnu.

- Det er op til partiet at bestemme. Det vigtigste for mig er at finde en kandidat, der samler partiet. Det giver skår i partiet, når der er flere kandidater. Det har vi prøvet et par gange tidligere. Samtidig er det meget vigtigt at understrege, at det er socialdemokratiet, som er i centrum, og ikke "personfnidder", hvis vi skal vinde næste valg, siger John T. Olsen.

Hvis medlemmerne peger på dig, hvordan reagerer du så?

- Det vil jeg tage som et cadeau, men vi er ikke i en situation, hvor jeg kan svare på, om det bliver mig.

Det afgøres, hvem der skal være spidskandidat i Socialdemokratiet til marts næste år.