Se billedserie Vallensbæk IFs U14-drenge vandt den første kamp på den nye bane over Avarta med 2-0.

Ny fodboldbane blev indviet med flere hjemmesejre

Lørdag blev den nye kunstgræsbane på Vallensbæk Idrætscenter indviet - og dagen bød på op til flere hjemmesejre.

23. august 2020

Borgmester Henrik Rasmussen glædede sig i sin tale over den nye kunstgræsbane, der afløser den gamle, som havde udtjent sin værnepligt efter 13 år, og Vallensbæk Fodbolds formand René Wøhler takkede for det gode samarbejde med kommunen.

Den nye bane er en 3. generations kunstgræsbane fra firmaet Re-Match, der har specialiseret sig i at rense og separere delene fra udtjente baner, så alle materialer kan genanvendes.

Også skurene til trænere og udskiftere er genbrug. De har nemlig stået forskellige steder i Vallensbæk som almindelige bus-læskure - og har nu efter en istandsættelse af kommunens folk fået nyt liv på idrætscentret.

Efter talerne fik formandens søn Julian lov til at assistere borgmesteren med at klippe båndet ind til den nye bane, som udover de renoverede busskure er udstyret med LED-belysning, scoringstavle og et flisebelagt tilskuerområde.

U14-drengene fra Vallensbæk og Avarta fik indviet banen med en spændende kamp, der først blev afgjort i sidste del af anden halvleg med to sene scoringer til hjemmeholdet.

Der var en række forskellige kampe og aktiviteter dagen igennem på idrætscentret, blandt andet salg af mad og drikke fra idrætscentrets café Svanen.

Dagens største kamp var 1. seniors første hjemmekamp efter oprykningen til Sjællandsserien. I sæsonens første kamp i sidste uge lykkedes det Vallensbæk at vende 0-1 til en 2-1-sejr på udebane mod Hundested, og nu havde holdet så chancen for at vise deres hjemmepublikum, at de har niveauet til at spille med på dette niveau.

Modstanderen til den første kamp på hjemmebane var LSF. Sebastian Stenbryggen Frederiksen fik bragt Vallensbæk foran efter et kvarter, men gæsterne svarede hurtigt igen og udlignede to minutter senere. Mod slutningen af 1. halvleg fik Enrico Savino scoret for Vallensbæk til stillingen 2-1, og det blev kampens resultat.