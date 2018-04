Se billedserie Fra venstre: Lonnie, Dinah og Torben Bergdahl, som til maj åbner en ny butik i Håndværkerbyen i Greve. Foto: Jane Aunsbjerg Villadsen

Ny festbutik åbner: Det begyndte med en slushicemaskine

Sydkysten - 03. april 2018 kl. 08:59 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Historien begynder med en slushicemaskine tilbage i 2006, hvor ægteparret Torben og Lonnie Bergdahl skulle holde fest. De kan snart ikke huske, om det var hendes eller hans fødselsdag, men de husker stadig slushicemaskinen, for den blev et stort hit til festen, og så blev den også begyndelsen på virksomheden Bergsen Slushice, som ægteparret nu har haft sammen i omkring 12 år.

Den 1. maj bliver virksomheden, der specialiserer sig i udlejning af maskiner til at lave slushice, popcorn, nachos, baconsnacks og sundae-is, udvidet med en butik i Håndværkerbyen, der skal tilbyde borgerne i Greve og omegn alt, hvad deres hjerter kan begære, når de skal holde fest.

- Det, som gav os det sidste skub til at åbne butikken, var faktisk vores egen søn, som går ud af 9. klasse her til sommer. Når man går i 9. klasse, skal man både have et almindeligt skolefoto og et fjollebillede. Derfor var de nogle drenge, som skulle finde noget udklædningstøj, og de skulle ind til København for at finde en butik, fortæller Torben Bergdahl, der er medejer af butikken, sammen med sin kone, Lonnie, og sin kusine, Dinah.

Ifølge de tre har Greve manglet en festbutik i nærområdet, hvor man har mulighed for at se varerne og prøve udklædningstøjet, uden at være afhængig af en bil. Det gælder særligt de unge, som ofte finder det pinligt at have mor og far med ude at prøve tøj, pointerer de tre medejere, som derfor har haft de offentlige transportmuligheder med i deres overvejelser, da de valgte butikkens placering.

Elsker at gå all-in Udover udklædning kommer den cirka 100 kvadratmeter store butik til at tilbyde et bredt udvalg af pynt til forskellige fester. Blandt andet skal det være muligt at købe balloner i alle farver, former og designs med tilhørende helium. Hensigten er, at det skal være ting, som kan sætte prikken over i'et, når man forbereder en fest.

- Det giver en glæde, og det er noget, folk snakker om efter festen, siger Torben Bergdahl, der fortæller, at de selv er en festglad familie, der elsker at gå all-in, når noget skal fejres.

- Pynt er sjovt. Lys og servietter har man altid, men at pynte op med "Happy New Year" skrevet i balloner giver noget andet og noget nyt, supplerer Dinah Bergdahl.

På sigt er det også planen, at der skal holdes temaaftener i butikken, hvor man for eksempel sætter fokus på sidste skoledag eller inspiration til babyshower-fester, som er blevet mere udbredte, fortæller de tre medejere.

Butikken i Håndværkerbyen vil blive suppleret med en webshop, og samtidig fortsætter udlejningsvirksomheden med maskiner til slushice og popcorn med mere. En virksomhed, som i årenes løb har været kilde til mange sjove oplevelser, fortæller Lonnie Bergdahl.

- For eksempel står en af vores slushicemaskiner i øjeblikket inde hos X Factor (tv-programmet, red.). De bruger den i pausen på DR Ultra, og den kan både lave sundae-is og slushice, siger hun med et grin.

Fra joke til firmanavn Og hvad er så egentlig historien bag virksomhedsnavnet "Bergsen"? Jo, navnet blev til, da Torben friede til Lonnie. Dengang hed kun han Bergdahl, mens hun hed Petersen, og Lonnie havde kun en betingelse for sit ja til giftemålet: Nemlig at hun skulle have lov til at fortælle sin kommende svigerfar, der gik meget op i familienavnet, at hun og Torben skulle hedde Bergsen, en kombination af Bergdahl og Petersen, til efternavn.

- Torbens far blev meget bleg, og efter et stykke tid sagde han: Mener du det? Ja, sagde jeg så, husker Lonnie og fortæller, at de, først da han var lige ved at gå, måtte indrømme, at det var for sjov.

Og selvom de to kom til at hedde Bergdahl - og ikke Bergsen - lever navnet og historien bag det nu videre i virksomheden, som altså snart vil tælle en ny butik.

- Vi synes, at det var en sjov historie. Samtidig var det halvdelen af vores gamle navne, og det havde en forbindelse til os, siger Torben Bergdahl.