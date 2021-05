Send til din ven. X Artiklen: Ny elevator til Brohuset efter kun et år Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny elevator til Brohuset efter kun et år

Sydkysten - 12. maj 2021 kl. 16:36 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Ishøj: En elevatorlift i Brohuset, som kun var et år gammel, har voldt store problemet. Meningen med Brohuset er, at skaffe borgerne i Ishøj let adgang til sundhedstilbud som læge, genoptræning, kiropraktor, fodterapeuter og med tiden meget andet.

- Desværre har det knebet lidt med den lette adgang - i hvert fald, hvis man er kørestolsbruger eller hvis man er så dårligt gående, at man har brug for el-scooter. Den lift der er opsat i den nyrenoverede afdeling af Brohuset, har nemlig vist sig, at være uegnet til formålet, forklarer Merete Amdisen (S) og Lennart Hartmann Nielsen henholdsvis formand og medlem af Ishøj Kommunes Social- og Sundhedsudvalg.

Derfor bliver den nu skiftet. Men det koster 750.000 kroner, som Ishøjs byråd netop har bevilliget:

- Det er en tudetosset måde, at anvende kommunens midler på. På tværs af partier i Ishøj Byråd vil vi appelerer til, at kommunen fremover trækker på de ressourcer, vi har i både Seniorråd og Handicapråd, så der ikke gentages dyre fejl i renoveringen af Brohuset, som rummer helt enestående muligheder for borgerne, siger de to medlemmer af Social- og Sundhedsudvalget.

- Sagen har gentagne gange været bagt op i Handicaprådet. Rådets medlemmer har optaget videoer, der påviser forhindringerne, og man må undre sig over, at rådet ikke er blevet taget med på råd forud for opsætningen af liften, forklarer Merete Amdisen og Lennart Hartmann Nielsen.