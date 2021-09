Budgettet er i høring og borgerne har mulighed for at komme med høringssvar frem til 22. september. Foto: Adobe stock Foto: wutzkoh - stock.adobe.com

Send til din ven. X Artiklen: Ny daginstitution og friplejehjem er i spil Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny daginstitution og friplejehjem er i spil

Sydkysten - 17. september 2021 kl. 08:49 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Solrød Kommune skal finde effektiviseringer for omkring 17 millioner kroner, der er bl.a. forslag om en reduktion i åbningstiderne på daginstitutionerne i ydertimerne. Der er tillige med udsigt til lille skattestigning og den nuværende ejendomsskat fastholdes.

Førstebehandlingen af budget 2022-2025 var på byrådets bord mandag aften, hvor ordførerne gav deres umiddelbare mening om budgetoplægget, hvor der er lagt op til effektiviseringer for 17 millioner, og deres ønsker til de fortsatte forhandlinger frem mod anden behandlingen. Alle partier og lister er fortsat med undtagen Liberal Alliance.

Emil Blücher (LA) var som sædvanlig hurtig på knappen, da ordførerne fik mulighed for at komme til orde.

- Liberal Alliance kommer ikke til at være med i en budgetaftale, hvor der er lagt op til en skattestigning. Det er ikke vores kop te, specielt ikke når der ligger over 300 millioner i kassen, kom det skarpt fra Emil Blücher, som til gengæld klart meldte ud, at Liberal Alliance er helt med på ideen om et fri-plejehjem i Havdrup. For Emil Blücher var der en klokkeklar årsag til, at han mente, det var en god ide.

- Vi kommer til at mangle 63 plejeboliger, og et friplejehjem giver valgfrihed samt muligheden for at tilbyde, at man kan bo sammen med sin ægtefælle, hvilket ikke er muligt i Solrød i dag, kom det videre fra Blücher, som ikke alene ønskede forbedringer for de ældre, men han mente også, at der var behov for bedre forhold for Solrøds yngste. Han argumenterede for en ekstra institution i strandområdet for på den måde at give øget valgfrihed til forældrene.

- Som det er i dag, der må forældrene tage til takke med den første ledige plads til deres børn, sagde Blücher.

Forslaget fra administrationen om at skære lidt i åbningstiderne i ydertimerne var heller ikke et forslag, som faldt i god jord hos Liberal Alliances medlem af byrådet. Blücher mente derimod, at der faktisk var behov for, at nogle institutioner burde have længere åbent.

Friplejehjem og institution

Det var Lene Stevnhoved (V), som havde ordførerrollen for Venstre, og hun greb med det samme ud omkring friplejehjem og ønsket om en bred aftale.

- Vi håber på en bred opbakning om budgettet, og vi er klar på at undersøge muligheder og konsekvenser omkring et fri-plejehjem, sagde hun.

Lene Stevnhoved talte også for en nærmere undersøgelse af Borgernes Hus, da det ifølge Venstres opfattelse vil give mulighed for at løse flere problemstillinger i kommunen og give mulighed for ældreboliger i det gamle rådhus.

Jan Færch fra De Konservative meldte rent ud om friplejehjem.

- Det er også noget, vi tror på, kom det fra Færch, som også talte varmt for at få en ny integreret daginstitution med ind i budgettet, omend ikke næste år så i overslagsårene.

- Solrød Kommunes egne befolkningsprognoser viser, at børnetallet i kommunen vil falde efter 2024, og hvis man stolede alene på det, ville det måske ikke nødvendigvis give mening at investere i en ny institution. Men for det første har Solrød Kommune tidligere taget fejl i sine prognoser, fordi der er flyttet flere børnefamilier end forventet ind i eksempelvis Karlstrup Strand-området, og derudover mener vi stadig, at området kan prioriteres højere, sagde Jan Færch. Også Socialdemokratiet var klar til at investere i børneområdet.

- Med den vækst vi ser i børnetallet, så er der behov for en helt ny integreret daginstitution i Solrød Kommune. Det skal være slut med lappeløsninger og hovsa-tiltag. Vi kan simpelthen ikke være bekendt, at børnefamilierne i Solrød Kommune går rundt med en bekymring om, hvorvidt de kan få passet deres børn. Samtidig fører de regelmæssige lappeløsninger i vores dagtilbud til, at flere forældre oplever, at børnene har mindre voksenkontakt og heraf et kvalitetsfald i dagtilbuddene, forklarede Jonas Ring Madsen.

De Radikales Bo Nygaard Larsen meldte sig også i rækken af fortalere for en ny institution, da han mente, at de nuværende rammer ikke kan klare mere. Til gengæld var han ikke enig med Emil Blücher i, at der er behov for at udvide åbningstiderne på daginstitutionsområdet.

- Tal viser gang på gang, at mange børn hentes tidligt, og at de sene åbningstider derfor er meget dyre, kom det fra Bo Nygaard.

Bo Nygaard Larsen kom også til mødet med ønsket om, at man ved forhandlingerne skulle se på muligheden for en ny skole, der størrelsesmæssigt skulle være mindre end de nuværende.

Overkapacitet

Kim Sunesen (V) var bekymret for, om en ny integreret institution i Solrød ville betyde overkapacitet.

- Efterspørgslen er der på papiret, men den er der ikke i den virkelige verden på de tidlige og sene åbningstider, sagde Kim Sunesen.

Det fik med det samme Blücher til at bruge muligheden for en ekstra bemærkning.

- Bange for overkapacitet, sagde Emil Blücher spørgende og kom selv med svaret:

- Lige nu er vi nærmest i gang med at proppe børn ind i depotrum for at have plads. Det med at have overkapacitet kan jeg ikke se noget galt i,så kan man håndtere udsving.

Det var borgmesteren ikke enig i og bakkede op om partifælle Sunesens synspunkt.

- Vi skal kunne håndtere og give vores børn tilbud af høj klasse. Hvis vi ikke har brug for flere institutioner, så skal vi ikke bygge. Vi er nødt til at sikre, at der er balance i vores budgetter, sagde borgmester Niels Hörup (V).

Brian Mørch (DF) var ikke klar til at give køb på ydertimerne, da han alt for godt kendte til den voldsomme trafik til og fra København.

- Så kan det altså være svært at nå at hente sit barn inden klokken 17, når man har fri fra arbejde klokken 16 i København, sagde Mørch.

Dansk Folkeparti var til gengæld begejstret for ideen om et friplejehjem.

Muligheden for at være i nærheden af ægtefællen, når man bliver gammel, den oplevelse ville Brian Mørch gerne være med til at give de ældre solrødborgere,

Havdruplistens Henning Christiansen gjorde opmærksom på vigtigheden af, at der generelt skal bygges flere mindre boliger til unge, ældre og fraskilte.

- De ældre i stort hus ønsker at fraflytte, men de ønsker at blive i kommunen. Og så skal vi tage højde for, at børnetallet stiger, og at vi bliver flere og flere ældre.

Henning Christiansens mente også, at det var på tide med en ny helhedsplan for Havdrup og ikke mindst, at der bliver kigget på sikker skolevej. Især for de nye borgere i Havdrup Vest.

Den sidste ordfører var Henrik T. Larsen (SF), som håbede, at SF kom med i et bredt budgetforlig, han ville I hvert fald garantere, at SF ville bide sig fast i bordkanten.

Henrik T. Larsen var den eneste ordfører, der klart meldte ud, at partiet ikke var til et fri-plejehjem. Til gengæld ville de gerne have fokus på en modernisering af den kollektive trafik og bedre betjening af borgerne i Jersie og de kommende ansatte i erhvervskilen. Derudover var SF også på udkig efter, at der blev sat en lille pulje penge af til flere arrangementer med musik på biblioteket.

Skattestigning

Budgetforslaget for 2022-2025 indeholder også en lille skattestigning over de kommende tre år, der kan dække en del af udgiften i forbindelse med de penge, som Solrød Kommune som følge af udligningsreformen sender til andre kommuner. I 2022 er skattestigningen på 0,10 procentpoint. I budgetaftalen lægges der også op til at fastholde den nuværende ejendomsskat og fortsat at friholde erhvervslivet fra dækningsafgiften.

Budgettet er i høring frem til den 22. september kl. 9, og det vedtages endeligt på byrådsmødet den 11. oktober.