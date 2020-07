Tilbuddet er startet op på baggrund af et ønske om at præsentere brætspilsverdenen som andet og meget mere end en lukket klub for en lille gruppe indviede brætspilsnørder. Netop derfor er der ikke kun fokus på de meget avancerede og regeltunge spil men også de mere lettilgængelige og børnevenlige.

Send til din ven. X Artiklen: Ny brætspilscafé med strategiske brætspil på menuen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny brætspilscafé med strategiske brætspil på menuen

Sydkysten - 18. juli 2020 kl. 13:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De klassiske brætspil som Ludo, Mølle, Afrikas Stjerne er pakke langt væk, for I Aktivitets- og Frivilligcenterets nye brætspilscafé i Solrød er det de strategiske brætspil, det handler om.

- Her er plads til alle uanset alder, og man behøver slet ikke at være spilekspert for at kunne begå sig, da der altid er hjælp at hente hos mig eller en af de andre spillere, for her er konceptet, at alle hjælper alle, sige Paule Riviére, tovholder for brætspilscaféen.

Tilbuddet er startet op på baggrund af et ønske om at præsentere brætspilsverdenen som andet og meget mere end en lukket klub for en lille gruppe indviede brætspilsnørder. Netop derfor er der ikke kun fokus på de meget avancerede og regeltunge spil men også de mere lettilgængelige og børnevenlige.

- Vi spiller spil som Catan, Ticket To Ride og Sequence, men også Vildkatten og andre familiespil prøver vi at tilbyde. Vi låner spillene på biblioteket, så udvalget vil afspejle, hvad de har hjemme, fortæller Paule og fortsætter:

- Vi sørger dog altid for, at der er noget for spillere i alle aldre, ethvert antal spillere og enhver tidsramme for at ramme bredt. Som sagt er alle nemlig velkomne, men vi håber på at kunne tiltrække især familier, da vi synes, at netop strategiske brætspil er en fantastisk god ramme for samvær på tværs af generationer, da alle kan være med på lige fod uden særlige forudsætninger.

Da caféen havde premiere i slutningen af juni, var den yngste spiller 13 år, og med mine 63 år var jeg den ældste, men når man sidder og spiller, tænker man slet ikke over aldersforskellen, slutter Paule.

Brætspilscaféen er åben næste gang søndag d. 26. juli og ellers hver 4. søndag i måneden kl. 12.30-20.00 i Solrød Aktivitets- og Frivilligcenter (AFC), Solrød Center 85, 2650 Solrød Strand. Det er gratis at deltage, og tilmelding er ikke nødvendig.