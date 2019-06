Se billedserie - Vi kan naturligvis ikke love at kunne løse alle udfordringer, men vi kan få politikerne og embedsmændene i tale, og forhåbentligt få dem til arbejde i vores retning. Vores samarbejde med både politikere og administration i kommunen skal foregå i en god tone og med fornuft, det tror jeg er vejen frem for os alle, siger formand Peter Møller.

Send til din ven. X Artiklen: Ny bestyrelse i seniorråd Ishøj Seniorråd har valgt ny formand og næstformand Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny bestyrelse i seniorråd Ishøj Seniorråd har valgt ny formand og næstformand

Sydkysten - 09. juni 2019 kl. 15:30 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ishøj: Seniorrådet i Ishøj kommune har på sit konstituerende møde valgt ny formand og næstformand for den kommende periode, som er på to et halvt år til udgangen af 2021.

Ny formand blev Peter Møller, som indtil konstitutionen var næstformand, og næstformand blev Bjarne Gosvig, som før var formand.

Peter Møller er yngste medlem af Seniorrådet, idet han bliver 68 i juli måned. Han har været med i Seniorrådet i to år og vil med resten af medlemmerne arbejde hårdt mod en så god, sund og stærk fremtid for alle borgere over 60 år i Ishøj Kommune, som det overhovedet kan lade sig gøre, skriver rådet i en pressemeddelelse.

- Men det bliver svært. Der tegner sig ikke nogen særlig lys fremtid rent økonomisk for området, tværtimod er der angiveligt besparelser på vej, men vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at besparelserne bliver så små som overhovedet muligt, siger Peter Møller.

Rådet vil satse på og arbejde mod bl.a. en styrket hjemmepleje, en forbedret sundhed og sundhedstilbud, mindst at bibeholde kvaliteten på plejehjemmene Kærbo og Torsbo, mere fokus på pårørende til syge ældre, at sikre en bedre tilgængelighed på vej, stier i bycenter osv, fastholdelse af spisecaféerne i kommunen, et forstærket eksternt samarbejde med bl.a. Ældre Sagen i Ishøj, og så vil rådet i videst muligt omfang prøve at præge indretningen af det nye sundhedshus, Brohuset.

- Vi vil også arbejde hårdt på en større synliggørelse af Seniorrådet. Fortælle at vi faktisk er bindeledet mellem 60+ borgerne og byråd med politiske udvalg, at borgerne kan henvende sig til os - ikke med enkeltsager, men med mere generelle spørgsmål, udfordringer og klager. Vi kan naturligvis ikke love at kunne løse alle udfordringer, men vi kan få politikerne og embedsmændene i tale, og forhåbentligt få dem til arbejde i vores retning. Vores samarbejde med både politikere og administration i kommunen skal foregå i en god tone og med fornuft, det tror jeg er vejen frem for os alle, siger formanden.

- Jeg ser frem til en spændende periode i Seniorrådet med mine superdejlige og dygtige rådsmedlemmer som er Bjarne Gosvig, Lise Due Kay, Ingelise Jensen, Per Nørskov, Erik Schlichting og Leif Christoffersen, siger Peter Møller til slut.