Ny bestyrelse i Alternativet

Sydkysten - 29. april 2018 kl. 10:01 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Alternativets lokalforening for Greve-Solrød holdt årsmøde forleden.

Der var fremmødt 10 veloplagte medlemmer af lokalkredsen, som lagde ud med en fællessang, "Svantes lykkelige dag", for derefter at spise alle de medbragte frokostretter. På dagsordenen var der udover de vedtægtsbestemte punkter også fremsat forslag om lokalforeningens fremadrettede arbejde i de to kommuner samt mulighederne for at inddrage nabokommuner i de fremtidige arrangementer.

Efter en god dialog om de forskellige muligheder blev det besluttet af den kommende bestyrelse skal nedsætte nogle aktivitetsudvalg, som bl.a. får til formål at undersøge muligheder for også fælles aktiviteter med andre lokalforeninger. Der var helt generelt et ønske om, at lokalforeningerne skulle opprioritere aktiviteter og politisk arbejde i lokalforeningerne.

Årsmødet takkede den hidtidige forperson, Lonnie Busted, og hidtidige kasserer, Camilla Julia Olsen for deres store arbejde for lokalforeningerne. Begge havde meddelt, at de ikke ønskede genopstilling.

Ny bestyrelse valgt

Til den samlede bestyrelse, som var på valg, valgte årsmødet følgende medlemmer til den kommende bestyrelse: Claus Jansson (nyvalg - Greve), Dan Lundstedt (genvalg - Solrød), Hans Ole Sørensen (nyvalg - Solrød), Janni Pippilotta Olsson Kreikenbohm (genvalg - Greve), Jens Thorsen (genvalg - Solrød), Lars Egholm Fischmann (genvalg - Greve) og Mariann Hansen (genvalg - Greve).

Bestyrelsen konstituerer sig selv med forperson, næstforperson, kasserer, bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter ved det første bestyrelsesmøde.