Yusuf Demir viser stolt sin nye bagel- og salatshop i Ishøj By Center frem, og især salatbaren, som har fået lov at fylde godt, fremhæver han. Foto: Søren Schaadt Larsen

Ny bagelshop bliver centrets sunde alternativ

Sydkysten - 11. marts 2020 kl. 14:16 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Queens Bagel 'n' Salads har lørdag slået dørene op i Ishøj By Center. Det er Yusuf Demir, som følte, der manglede et sundt madalternativ i bycentret, som har valgte at åbne sit eget madsted.

- Der er i befolkningen meget fokus på sundhed, og jeg går også meget op i at spise sundt og træne. Så jeg syntes, at der manglede et sted i centret, hvor man kunne spise sundt. Derfor har jeg nu åbnet det her sted, hvor man selv kan blande en salat og betale for det, den vejer, forklarer han og peger mod salatbaren, som fylder står hele vejen hen langs den ene væg.

- Salatbaren har fået en meget fremhævet placering. Den er det vigtigste herinde. Der er humus, tunmousse, bulgursalat og mange andre salater - også meget dansk, forklarer Yusuf Demir.

Men bag disken står to piger også klar til at smøre bagels og sandwich, så der er lidt for alle.

Yusuf Demir har tænkt en del over, hvad han serverer og hvorfor, og der er lagt vægt på sundhed og træning:

- Vi har satser meget på, at der er noget protein i salatbaren, forklarer han og peger ned mod en qinoasalat med edamamebønner.

- Der er mange, der kommer her efter træning, forklarer han og nævner fitnesscentret, som ligger i centret.

Yusuf Demir har også fokus på madspild, og for at undgå det, har han indført en happy hour fra 19.30 til 20, hvor folk kan komme ind og købe resterne til halv pris.

- Det har mange allerede fundet ud af, siger han.