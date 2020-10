Sådan ser den ud - Vallensbæks nye ukrudtsmaskine. PR-foto

Ny bæredygtig ukrudtsmaskine introduceres

Sydkysten - 31. oktober 2020 kl. 10:54

Der er kommet en ny maskine på vejene i Vallensbæk. Maskinen hedder en Multihog, og som navnet hentyder, så er det en maskine, der kan mange forskellige ting. En af de ting er at fjerne ukrudt - og at gøre det så effektivt, at medarbejderne i Vej og Park i Vallensbæk Kommune kan spare både vand og timer.

I stedet for at bruge damp til at dræbe ukrudtet, skruer den nye maskine lidt ned for temperaturen og bruger i stedet vand, der er opvarmet til 98 grader. Og det er noget, der gør en forskel:

- Med varmt vand går der længere tid, før ukrudtet kommer igen. Det virker hurtigere og bedre, end hvis vi bruger damp, siger Morten Pronk Jensen, der er formand i Vej og Park i Vallensbæk Kommune.

Udover at der spares vand på, at ukrudtet ikke skal fjernes så ofte, så bruger maskinen også mindre vand end kommunens andre maskiner. For Multihogen kan nemlig sprøjte målrettet efter ukrudtet i stedet for at sprede vand over hele fortovet. Den er også mere sikker at bruge - for med de tørre somre kan det være farligt at bruge en ukrudtsbrænder.

- Med vores nye ukrudtsmaskine passer vi på ressourcerne. Den er med til at mindske energiforbruget og dermed bidrage til Vallensbæk som en grøn kommune. Og den sætter ikke ild i hækkene!, siger Henrik Rasmussen, der er borgmester i Vallensbæk Kommune.

Men maskinen sparer ikke kun vand - den sparer også mandetimer.

- Maskinen kan tage et fortov på én gang i stedet for at køre tre gange, som er nødvendigt med de andre maskiner vi har. Det betyder, at vi sparer tid, som vi kan bruge på noget andet, siger Morten Pronk Jensen.

Multihogen kan ikke kun bruges til at fjerne ukrudt. Om vinteren kan dele af maskinen skiftes ud, og så kan den i stedet bruges til at salte fortove og veje