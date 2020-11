Kunderne kan høste fordele ved at hente centrets nye app. Arkivfoto.

Send til din ven. X Artiklen: Ny app belønner centrets loyale kunder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ny app belønner centrets loyale kunder

Ishøj By Center har lanceret en helt ny app, som belønner loyale kunder og gør shoppingoplevelsen i centret mere personlig og attraktiv.

Sydkysten - 19. november 2020 kl. 10:44 Kontakt redaktionen

Nu er der endnu større grund til at shoppe og foretage dine indkøb i Ishøj By Center. Tirsdag den 17. november lancerede centret en helt ny app, som bygger bro mellem den fysiske og den digitale shoppingoplevelse og ikke mindst frister med lækre præmier i den spændende pointshop.

Centerchef i Ishøj By Center, Vibeke Lønborg, har længe glædet sig til at lancere det nye tiltag.

- Med den nye app kommer vi tættere på vores kunder og skaber mere værdi for den enkelte gæst. Det handler jo i bund og grund om at give alle en god oplevelse og gøre det endnu mere interessant at gøre sine indkøb i det lokale center, og her er den nye app et stærkt værktøj, udtaler Vibeke Lønborg.

Spændende pointshop Der er mange forskellige fordele med den nye app. En af dem, der med stor sandsynlig bliver eftertragtet at følge med i, er app'ens pointshop.

- Hver gang, man besøger Ishøj By Center, optjener man point, som kan indløses til lækre præmier i app'ens pointshop. Det kan være til alt fra f.eks. gavekort og biografbilletter til rabatter og fine præmier fra centrets butikker, eller en god kop kaffe. Hvert besøg giver 10 point, så det kan hurtigt blive til mange point. Det føles rigtigt at belønne loyale kunder på den måde, udtaler Vibeke Lønborg.

Personlige tilbud Med den nye app får kunderne også adgang til en række eksklusive tilbud, man ikke kan få adgang til på anden vis.

- Downloader man for eksempel app'en mellem d. 23. og 29. november, kan man nyde de lækreste churros i Gelato Rajissimo til kun 20 kr. Og vi tror på, at så attraktivt et tilbud kan få mange til at downloade app'en, når man alligevel besøger centret til Black Week shopping.. Men man finder selvfølgelig også mange andre spændende tilbud og nyheder i app'en, fortæller Vibeke Lønborg.

- Det, der blandt andet er med til at gøre den nye app helt speciel, er, at man selv vælger de butikker ud, man ønsker at modtage nyheder og tilbud fra. På den måde bliver man ikke væltet omkuld af en masse info, man ikke finder interessant.

App'en kan ydermere bruges som informationskanal, hvor man finder åbningstider, butiksoversigt, telefonnumre og lign., ligesom man kan holde sig opdateret på events og løbende aktiviteter i centret.

Den nye app "Ishøj By Center" er tilgængelig nu i både App Store og Google Play.