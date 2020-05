Ishøj Ny Antenneforenings nye formand Wagn B. Jensen. PR-foto

Ny antenneforening i Ishøj er en realitet

Sydkysten - 07. maj 2020

Ishøj Ny Antenneforening blev stiftet på en telefonkonference den 17. april 2020.

- Det er med stor tilfredshed vores nye bestyrelse har konstitueret sig og består af repræsentanter fra både almene boliger, boligforeninger og private husstande i Ishøj. Vores nye forening er lige nu stiftet og begynder, at se på vilkår for at overtage fællesantennen fra Ishøj kommune, udtaler formand for Ishøj Ny Antenneforening Wagn Jensen og fortsætter:

- Det er borgerne, der oprindeligt selv har betalt for fællesantennen, og nu vil vi forsøge, at få denne tilbage til borgerne, og derfor vil vi kontakte Ishøj Kommune for at få et møde i stand, siger han.

Skal tage konkurrencen op

Kabelplus går ind for at man skal holde liv i de selvstændige antenneforeninger for at opretholde en sund konkurrence.

- Vi mener sagtens at en lokal antenneforening kan tage kampen op med kommercielle spillere på markedet. Kommercielle spillere skal nok rulle kabler ud i Ishøj. Det vigtige er ikke typen af kabler, men mere hvad borgerne får af priser og produkter i den anden ende. Her har en lokal non-kommerciel antenneforening gode kort på hånden, udtaler adm. direktør Kenneth Christensen fra Kabelplus.

Der blev valgt 7 medlemmer bestyrelsen og den nye forening har nu konstitueret sig den 23. april 2020 og posterne er fordelt således:

o Formand Wagn B. Jensen

o Næstformand Jørgen Mortensen

o Bestyrelse Johnny Hermann, Erik Nielsen, Thomas Guldager, Peter Sieland, John Christensen

o Suppleant Inger Kirkeby

o Kritisk revisor Finn Fabricius