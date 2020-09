Maria Witthøft har besluttet sig for, at der skal pustes liv i Greves lokale DSU-afdeling, som har ligget i dvale de seneste år. Foto: Emil Kristensen

Ny afdeling på vej: DSU skal blomstre igen

Maria Witthøft skal være formand i DSU's lokalafdeling i Greve.

Sydkysten - 18. september 2020

Det er ved at være nogle år siden, at DSU (Dansk Socialdemokratisk Ungdom) sidst havde en aktiv lokalafdeling i Greve og Solrød, men fra starten af 2021 vil kommunens unge socialdemokrater igen have et sted, hvor de kan samles og drøfte politik, udarbejde kampagner og hjælpe de »voksne« politikere med deres arbejde.

Det er 18-årige Maria Witthøft, der har taget initiativ til at få den lokale ungdomsafdeling op at køre igen, og det er også hende, der skal fungere som formand.

Hun blev selv medlem tilbage i 2017, men da hun efter et år på efterskole vendte tilbage, var foreningen gået i dvale.

Derfor er det hendes håb og mål, at hun kan puste liv i lokalafdelingen, og sørge for, at den ikke ender med at gå i stå igen.

- Jeg vil se det som en succes, når vi har skabt en god og aktiv lokalafdeling, og jeg kan give stafetten videre til en ny formand, siger hun.

FAKTA Maria Witthøft er 18 år gammel

Hun går i 3.g på Greve Gymnasium

Hun er frem til årsskriftet formand for DSU i Køge

Hun har en bestyrelsespost i DSU’s Landsorganisation

Hun har tidligere været formand for Greve

Fælleselevråd Tilbage fra højskolen blev Maria Witthøft en del af lokalafdelingen i Køge, hvor hun kort tid efter blev valgt som formand. En post hun har siddet på i halvandet års tid.

- Jeg blev spurgt, om jeg havde mod på formandsposten, og så sprang jeg egentlig bare ud i det, siger Maria Witthøft.

- Jeg brænder for at være aktiv, så da det kom på tale at starte noget op i Greve, var jeg klar, siger hun.

- Det er vigtigt med velfungerende ungdomsafdelinger, fordi det kan være en hjælp til de lokale politikere, og samtidig kan vi være med til at præge partiets politik.

Fællesskab og netværk Udover at være lokalformand i Køge sidder hun også i hovedbestyrelsen i DSU på landsplan. Og det er de oplevelser, hun har haft som en del af DSU, der gør, at hun vil arbejde for, at andre politisk interesserede unge får muligheden.

- Jeg har selv fået utroligt meget ud af at være en del af DSU. Jeg har fået en del nære venner og et kæmpe netværk, siger Maria Witthøft.

- Jeg har også haft en masse sjove oplevelser, når vi har været på forskellige sommerlejre og nationale arrangementer, men også når vi bare har haft møder, fortæller hun og påpeger, at det ikke kun er politik, der bliver diskuteret, når de er sammen.

- Vi har også haft diskussioner om, hvorvidt der skal være ananas på en pizza, siger hun med et smil.

Personligt har tiden i DSU også været med til at udvikle hende. Hun er for eksempel blevet mere tryg ved at stå og tale foran andre, ligesom hun ofte bliver udfordret på sine egne holdninger.

- Man bliver meget klogere på politik, når man hører andres tanker og holdninger. Vi er ikke altid enige, og det skal vi heller ikke være. Det vigtigste er, at vi får diskuteret de forskellige emner, siger hun.

- Jeg bliver også stolt, når jeg ser andre udvikle sig. Vi har haft nogle medlemmer, som har været meget forsigtige og introverte i starten, men nu er blomstret op og har fået en hel anden tro på sig selv.

Fra politisk familie Synes man, at navnet klinger bekendt, er det ikke så mærkeligt.

Hun er nemlig Mikkel Peter Sohn Witthøfts datter, som sidder i byrådet i Greve for Socialdemokratiet, og hun lægger heller ikke skjul på, at en del hendes politiske interesse kommer fra familien.

- Jeg er jo ofte blevet set som hende, der har en far, som er politiker. Derudover har min farmor og farfar altid gået op i politik, og det har været helt naturligt, at det blev og stadig bliver diskuteret ved middagsbordet, siger Maria Witthøft.

Det er som nævnt besluttet, at Maria Witthøft skal være formand for lokalafdelingen i Greve. Næstformand bliver Stine Vinter Pedersen og kasseren er Laura Shkoza, som begge har været aktive i Køge. Derudover har en håndfuld andre tilkendegivet, at de gerne vil være med i opstarten.

- Jeg er fuld af fortrøstning, og lige så snart, at jeg træder af som formand i Køge, går arbejdet i den nye afdeling i gang, siger Maria Witthøft, der også har besluttet, at hun stiller op for Socialdemokratiet i Greve, når der er kommunalvalg i 2021.