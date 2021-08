Ny årgang tager hul på gymnasielivet

Velforberedte tutorer

De nye 1.g'ere og 1. hf'ere starter på deres introuge en dag tidligere end skolens øvrige elever, så der er god plads til dem på deres første skoledag. Men de kommer ikke alene. De bliver nemlig mødt af en rød løber, balloner, live-musik af musikelever og 60 elever, der flager og råber hurra. De såkaldte tutorer, som er anden og tredje års elever fra HF og STX, har valgt at bruge de sidste to dage af sommerferien på at forberede og deltage i velkomsten af skolens nye årgang. Mandag fik de en professionel introduktion til det at møde nye mennesker på en positiv og anerkendende måde, og tirsdag går de forrest for at vise de nye en god vej ind i hverdagen på Solrød Gymnasium. Mange forklarer deres engagement med, at de selv fik en god modtagelse på skolen, så de derfor gerne vil være med til at give de nye elever en god velkomst.