Ny Vallensbæk-podcast: Borgmesteren taler med borgere

Vallensbæk: Onsdag den 12. maj udkomr Vallensbæk Kommunes podcast 'Samtaler om Vallensbæk' for første gang. Her inviterer borgmester Henrik Rasmussen Vallensbæk-borgere ind til en snak om alt det, der betyder noget for borgerne i kommunen - skolerne, frivillighed, biodiversitet og meget mere.

- Vallensbæk Kommune er altid i udvikling for at sikre, at Vallensbæk forbliver et sted, hvor livskvaliteten er i top for borgeren. Vi har her i kommunen fokus på det nære. Derfor har vi skabt podcasten 'Samtaler om Vallensbæk'. Vi vil give Vallensbæk-borgerne en platform til at dele historier - og til at være et konstruktivt, samskabende forum mellem kommune og borger, hvor Vallensbæks udvikling er i fokus, siger borgmester Henrik Rasmussen.