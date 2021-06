Nu bliver det snart muligt for erhvervsdrivende at sætte en salgsvogn op på udvalgte områder i kommunen. arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Nu varer det ikke længe: Isboder og kaffevogne er på vej til Fortet og resten af kommunen

Sydkysten - 01. juni 2021 Af Emil Abkjær Kristensen

Hører du til typen, der savner en god kop kaffe, en lækker vaffelis eller en kold cola, når du slænger dig i solen på Mosede Fort, så er der godt nyt. For inden længe vil det være muligt for gadesælgere at sætte en mobil bod op 12 forskellige steder i kommunen, det besluttede teknik- og miljøudvalget på deres seneste møde.

Før der kan ansøges om en af de i alt 19 pladser, som er fordelt på de 12 lokationer, skal politiet og kystdirektoratet formelt godkende kommunens planer. Når tilladelsen er i hus, vil der være en to ugers ansøgningsperiode, hvor folk med en gadesælger i maven kan byde ind på de forskellige pladser. Bliver man tildelt en plads vil tilladelsen gælde i både sæsonen 2021 og 2022.

Et flertal i udvalget, bestående af Venstre og DF har besluttet, at det bliver medlemmerne af udvalget, der skal afgøre, hvilke salgsvogne der får de forskellige tilladelser. I sagen var der ellers lagt op til, at det skulle klares i administrationen, og den løsning ønskede Socialdemokratiets to medlemmer at holde fast i.

- Vi mener, at vi som lokalpolitikere står på mål, når det drejer sig om, hvilke boder der får tilladelser. Dels fordi at det er et politisk ønske at give plads til iværksættere, der ønsker at tilbyde is, kaffe og andet til byens borgere, og så bor vi alle sammen i kommunen og har derfor en god fornemmelse for, hvilke typer af boder, der giver bedst mening på de forskellige pladser. Vi mener, det giver bedre mening, end at administrationen skal træffe afgørelser på baggrund af nogle opstillede kriterier, som ikke nødvendigvis tager hensyn til, hvilke andre indkøbsmuligheder, der ellers er i det område, siger Marc Genning (V), der netop har overtaget læsgænger Rigge Nørmarks plads i udvalget.

- Det giver os fx muligheden for at vurdere, om det er hensigtsmæssigt, at der sættes en eller to isboder op ved Greve Badehotel, når Manolo ligger lige på den anden side af Strandvejen, eller om det skal være andre typer boder, vi ønsker der, tilføjer han.

FAKTA Her kommer der stadepladser:



Tre i Greve Midtby, stationsforpladsen, gymnasiet og svømmehallen

To på parkeringspladsen ved Greve Badehotel

En ved Sundhedshuset

To ved Vandtrappen ved Hundige Station

En foran Brugsen i Tune

En ved Tunecentret

To ved Tunehallen

En ved Mosede Parkvej og Læstedet

En ved Strandkirken i Karlslunde

En på parkeringspladsen ved Irma på Jerismosevej

En foran Greve Idrætscenter

To ved Mosede Fort

Boderne må holde åbent året rundt mellem 8 og 20 i hverdagene og fra 10 til 18 i weekender og på helligdage.

På Mosede Fort er sæsonen dog fra 1. maj til 31 august, derudover også Store Bededag, i pinsen og i efterårsferien. På Mosede Fort er åbningstiden mellem 14 og 20. Her kommer der stadepladser: Frygter for armslængdeprincippet

Der er flere årsager til, at Socialdemokratiet ikke ønsker, at politikerne skal beslutte hvilke boder, der kan få tildelt de forskellige pladser.

- Vi har alle et brændende ønske om at komme i gang og få boderne ud på gaderne. Nu skal vi først have en politisk behandling af ansøgningerne, og det betyder, at vi kommer senere i gang, siger Mikkel Witthøft (S).

- Det var opstillet nogle gode kriterier for, at vi blandt andet ønsker et varieret udbud, og vi har fuld tillid til, at administrationen på den baggrund er i stand til at træffe beslutninger, som både er gode og fair. Vi er bekymrede for, at vi får udfordret armslængdeprincippet, da de fleste lokalpolitikere har et stort lokalt netværk, og derfor vil kende en del af dem, der ender med at ansøge.

Tiltaget vil blive evalueret en gang i efteråret, og på den baggrund vil det blive vurderet, om der er behov for at ændre på nogle ting fremadrettet.