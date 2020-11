Nu skal kommunens busser ikke længere udlede CO2

"I Vallensbæk arbejder vi løbende med at fremme brugen af kollektiv transport, samtidig har vi fokus på at være en grøn og bæredygtig kommune. Med de nye busser kan vi give vores borgere det bedste fra begge verdner. God kollektiv transport gennem gode bæredygtige busruter," siger Henrik Rasmussen, borgmester i Vallensbæk.

- Sammen med de sjællandske kommuner og regioner bidrager Movia i vores mobilitetsplan til klimadagsordenen med grøn omstilling og flere rejsende i den kollektive transport. Vores mål er, at alle busser er fossilfri i 2030, og mindst halvdelen er eldrevne, flextrafik køres i elbiler, og nye tog er eldrevne. Derfor er vi utroligt glade for, at bl.a. Vallensbæk Kommune allerede nu har besluttet, at de nye busser i kommunen skal køre helt fossilfrit, siger Dorthe Nøhr Pedersen, administrerende direktør i Movia.