Nu skal du bære mundbind i Borgerservice og Job- og Socialcenteret

Det er nu et krav, at du bærer mundbind, når du færdes på offentligt arealer i Borgerservice og Job- og Socialcenteret herunder Jobhuset. Det vil sige, at du skal bære mundbind i ventearealer, på gange og trappearealer.