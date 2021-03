Nu kommer de korte næse-kviktests til Solrød

Nu behøver du ikke køre på langfart for at blive kviktestet for Covid-19. Falck åbner nemlig to helt nye walk in kviktestcentre i Solrød Kommune, hvor de poder med den korte vatpind, der kun skal få centimeter op i næsen. Resultatet af prøven er klar allerede efter 15-30 minutter, så du hurtigt kan komme videre i dagens program.