Sådan ser boksen ud. PR-foto

Nu kan du selv hente dit pas og kørekortautomatik

Borgerservice i Ishøj har opsat en række udleveringsbokse, så borgerne kan hente pas og kørekort uden at bestille tid

Sydkysten - 12. september 2020 kl. 10:57 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I disse corona-tider skal man være forsigtig med den personlige kontakt.

Nu kan borgerne i Ishøj undgå en tur i Borgerservice med dertilhørende personlig betjening, når de skal hente nyt pas eller kørekort.

Borgerservice har nemlig fået opsat en række udleveringsbokse, hvor borgerne selv kan hente pas og kørekort.

- På den måde undgår vi personlig kontakt og kan beskytte både borgerne og medarbejderne mod risikoen for smitte. Desuden slipper borgerne for at skulle bestille tid i Borgerservice, siger Claes Steen Jakobsen, der er afdelingsleder i Borgerservice.

Bokse åbner med pinkode De 74 nye bokse er placeret over for apoteket i Ishøj By Center og bliver fyldt op med pas og kørekørt hver morgen. Boksene kan benyttes i centrets åbningstider.

- Det fungerer således, at når en borger bestiller pas eller kørekort, vil borgeren også blive bedt om at oplyse sit telefonnummer. Når passet eller kørekortet så er klar, vil borgeren få en sms. Efterfølgende får man endnu en sms med en pinkode, som man kan bruge til at åbne én af de 74 bokse, forklarer Claes Steen Jakobsen.

Hvis man ikke allerede har afleveret eller fået "hullet" sit gamle pas i forbindelse med bestillingen af et nyt, skal man lægge sit gamle pas i en af boksene, før det nye pas kan blive udleveret. Hvis man ønsker at beholde sit gamle pas, kan man vælge at få det tilsendt med posten ved at følge instrukserne på skærmen.

Midlertidige pas og kørekort kræver fortsat sagsbehandling og tidsbestilling og kan ikke afhentes i de nye bokse.

Borgerservice i Ishøj sagsbehandler og udleverer årligt ca. 2400 pas og 1200 kørekort.