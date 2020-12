sdfghasdfgh asdfh s

Nu kan børn af forældre med psykisk sygdom snart få hjælp

Særlige kurser skal give børn viden om, hvad psykisk sygdom er og dermed en bedre forståelse af deres far, mor eller søskendes psykiske sygdom.

Sydkysten - 24. december 2020 kl. 16:08 Kontakt redaktionen

Fra januar kan børn og unge, der har en far, mor eller søskende med en psykisk sygdom, komme på børnekursus i Glostrup. Børnekurserne skal give børnene viden om, hvad psykisk sygdom er og dermed en bedre forståelse af deres far, mor eller søskendes psykiske sygdom. På kurset er der både øvelser, leg og undervisning tilpasset børnenes alder, modenhed og situation.

- Når ens mor, far eller søskende har en psykisk sygdom, så oplever vi, at mange børn føler, det er deres skyld. Denne skyld gør vi derfor meget ud af at snakke med børnene om og understrege, at det aldrig er deres skyld. På kurset har vi ligeledes fokus på at lære børnene at sætte ord på deres tanker og følelser om deres forælders eller søskendes sygdom. Vi forsøger at lære dem at passe på sig selv i en sårbar situation og give dem en følelse af, at de ikke er alene, særligt i lyset af at de møder hinanden, altså børn i samme situation som dem selv, fortæller Natacha Volder, der er socialrådgiver og børnekoordinator på Psykiatrisk Center Glostrup, hvor kurserne bliver afholdt.

Børnekurserne løber over seks uger, hvor grupper af 4-7 børn mødes halvanden time én gang om ugen. Derudover er der et informationsmøde inden kurserne begynder, hvor forældrene inviteres ind og et opfølgningsmøde en måned efter sidste kursusgang. Kravet for at deltage på kurset er, at man er mellem 9 og 16 år og har en forælder eller søskende der er i - eller har været i behandling - på Psykiatrisk Center Glostrup. Psykiatrisk Center Glostrup har flere matrikler og behandler mennesker med psykisk sygdom fra kommunerne Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Albertslund, Ishøj, Vallensbæk, Høje-Tåstrup, Brøndby samt Valby-området i København. Fysisk kommer børnekurserne til at foregå i Glostrup eller Ishøj, afhængig af hvor de tilmeldte børn kommer fra.

Kurserne er de seneste år blevet testet på over 100 børn fra København, Nordsjælland og andre områder af Region Hovedstaden og der er kommet mange positive tilbagemeldinger fra både børn og forældre. Der har været efterspørgsel på kurserne fra både børn og forældre, som fra andre har hørt, at kurserne gør dem bedre til at forstå og snakke om psykisk sygdom derhjemme, fortæller Natacha Volder.

- Vi kan se, at der er et stort behov for kurserne og både børn og forældre har gavn af det, og derfor vil vi gerne give endnu flere børn mulighed for at komme på kurset. Vi glæder os til at byde børn og unge og deres forældre i Psykiatrisk Center Glostrups optageområde velkommen, siger hun.

Psykiatrisk Center Glostrup vil typisk selv oplyse om muligheden for at komme på børnekursus til forældre i behandling på centret. Men hvis man kender forældre eller søskende i behandling på Psykiatrisk Center Glostrup, som har børn i aldersgruppen 9-16 år, der kunne have glæde af at komme på børnekursus, er man velkommen til at fortælle dem om muligheden. Man kan kontakte Natacha Volder og tilmelde sit barn til børnekursus eller høre mere ved at skrive til hende på mailen natacha.volder@regionh.dk. Husk blot at skrive 'Børnekurser' i emnefeltet.