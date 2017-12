Nu er der en mobilmast på vej til Firemileskoven. Arkivfoto: Mik Foto: Mik

Nu får Solrød bedre mobildækning

Sydkysten - 13. december 2017

Såkaldte sorte huller i mobilnetværket har givet anledning til irritation hos både borgere og erhvervsliv i den nordlige del af Solrød Kommune, men nu er det snart slut med panderynkerne.

I efteråret blev der sat en ny mobilmast op nordvest for Trylleskoven, og nu har Solrød Kommune givet tilladelse til, at der kan sættes en 42 meter høj gittermast op ved Firemileskoven i Karlstrup.

- Bedre mobildækning har været et fokuspunkt i byrådet siden budgetaftalen i 2015, og vi har også længe arbejdet for bedre mobildækning i det tværkommunale samarbejde i regi af kommunekontaktrådet og i samråd med GreveSolrødErhverv. Det er derfor meget tilfredsstillende, at operatørerne nu også bider på, så det er muligt at lukke de sorte huller i den nordlige del af Solrød og på den måde understøtte både vores borgere og vores erhvervsliv i deres ønske om bedre mobildækning, siger borgmester i Solrød Kommune, Niels Hörup (V).

Den bedre mobildækning får også smilene frem hos det lokale erhvervsliv, fortæller Torben Hoffmann, der er formand for erhvervsforeningen GreveSolrødErhverv.

- Vi er glade for, at flere års "slagsmål" om huller i mobildækningen i Solrød, takket være Solrød Kommunes fleksible og hurtige behandling af ansøgninger om nye master, snart kan få en ende. Den ringe dækning i Solrød og Greve har længe været en af GreveSolrødErhvervs helt store kæpheste, og vi har i hele forløbet søgt at medvirke til en forbedring af den digitale infrastruktur i begge kommuner - det begynder at lykkes nu. Med opsætning af en ny telefonmast i området ved Firemileskoven er mobildækningen i den grad forbedret. Det er godt nyt for Solrøds borgere og erhvervsliv, siger Torben Hoffmann, formand for erhvervsforeningen GreveSolrødErhverv.

Der er fortsat en udfordring med mobildækningen i området omkring Jersie Landsby, men flere operatører har over en længere periode vist interesse for at sætte en mast op i området.

- Vi er naturligvis interesseret i at lukke hullerne i hele kommunen, og vi er også klar med en tilladelse til at sætte en mast op ved Jersie Hallen. Vi mangler blot, at en af de operatører, som har vist interesse for området, springer til, siger borgmester Niels Hörup.