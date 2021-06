Send til din ven. X Artiklen: Nu får Havdrup en kunstgræsbane Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu får Havdrup en kunstgræsbane

Efter planen står der en ny kunstgræsbane i Havdrup klar til brug i slutningen af året.

Sydkysten - 22. juni 2021 kl. 14:59 Kontakt redaktionen

En kunstgræsbane, der kan bruges hele året rundt, har længe stået på ønskelisten hos foreningslivet i Havdrup, og siden 2018 har flertallet i byrådet været enige om, at det ønske skulle opfyldes.

Og nu kan ønsket slettes fra ønskelisten. Byrådet har nemlig på byrådsmødet den 21. juni 2021 frigivet 8.850.000 kr. til at anlægge en stor kunstgræsbane og tre mindre tremandsbaner, som efter ønske fra bl.a. HGI Fodboldklub bliver placeret på opvisningsbanen ved Havdrup Idrætscenter.

- Det er et meget glad byråd, som nu kan give borgerne i Havdrup nogle endnu bedre idrætsfaciliteter ved at bringe planerne om en kunstgræsbane i Havdrup til live. Der er ingen tvivl om, at den bane kommer til at bringe glæde hos rigtig mange både store og små borgere, siger borgmester Niels Hörup.

Tidligere i processen var der tanker om at placere kunstgræsbanen på bane syv ved Havdrup Idrætscenter, men efter ønske fra brugergruppen, som bl.a. inkluderer HGI Fodboldklub, bliver banen placeret på opvisningsbanen.

Det er samtidig den placering, hvor lyden fra banen vil genere færrest mulige borgere, og for at mindske støjgenerne bliver der også etableret en støjvold hen imod de nærmeste naboer af overskudsjord fra byggeriet af banen. Udover at skærme de nærmeste naboer for støj kommer støjvolden også til at blive brugt som tilskuerpladser til de mindre tremandsbaner, der bliver etableret i forlængelse af den store kunstgræsbane.

Samtidig undgår den nye kunstgræsbane med en placering på stadionbanen at komme i karambolage med den forsyningsledning, der løber under bane syv.

Etableringen af kunstgræsbanen betyder dog, at den ældre atletikbane på arealet bliver fjernet. Atletikbanen bruges primært af Havdrup Skole i forbindelse med idrætsundervisning, og skolens elever får i stedet for fremover mulighed for at boltre sig på de kunstige grønne strå.

- Når man har været glad for nogle faciliteter, skal man selvfølgelig vænne sig til, at der kommer noget andet. Men heldigvis kan eleverne fortsat både løbe, spille bold og udføre alt mulig anden form for idræt på både kunstgræsbanen og de øvrige arealer omkring Havdrup Idrætscenter, og jeg håber, de bliver rigtig glade for de kommende nye faciliteter, siger Niels Hörup.