Efter opløsningen af det fælleskommunale redningsberedskab Østsjællands Beredskab (ØSB) i 2019 besluttede Solrød Kommune at løse beredskabsopgaverne i samarbejde med Køge og Stevns kommuner. Foto: GRAVERSEN THOMAS

Send til din ven. X Artiklen: Nu er sidste del af det nye beredskab på plads Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu er sidste del af det nye beredskab på plads

Solrød Byråd har nu vedtaget en ny risikobaseret dimensionering for kommunens beredskab og har bl.a. besluttet at købe en vandtankvogn, der kommer til at indgå i den samlede vandforsyning

Sydkysten - 28. juni 2020 kl. 18:10 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter opløsningen af det fælleskommunale redningsberedskab Østsjællands Beredskab (ØSB) i 2019 besluttede Solrød Kommune at løse beredskabsopgaverne i samarbejde med Køge og Stevns kommuner.

Det betyder, at forudsætningerne for beredskabet er helt nyt, og at Solrød Kommune derfor har skullet lave en ny risikobaseret dimensionering (RBD) af beredskabet, som vurderer forskellige behov for fx mandskab og udstyr. Byrådet har derfor på byrådsmødet den 22. juni 2020 godkendt en ny RBD, som sikrer et godt og robust beredskab i Solrød Kommune.

- Vi er i et helt nyt beredskabsmæssigt samarbejde, som har nogle anderledes forudsætninger end vores gamle samarbejde i ØSB, hvor der bl.a. var en tankvogn tæt på, som vi kunne trække på. Sådan forholder det sig ikke i vores nuværende samarbejde, og det har naturligvis i det hele taget været nødvendigt at kigge på fundamentet for beredskabet en gang til for at sikre, at vores borgere og erhvervsdrivende kan føle sig fuldstændig trygge og være helt sikre på at få den rette hjælp, hvis ulykken er ude, siger borgmester Niels Hörup (V).

Som en del af den nye risikobaserede dimensionering er behovet for vandforsyning til brandslukning blevet vurderet på ny, og byrådet har i den forbindelse på juni måneds byrådsmøde valgt at købe en vandtankvogn, der sikrer den rigtige vandkapacitet i beredskabssamarbejdet. Vandtankvognen kommer til at indgå i den samlede vandforsyningsstrategi for de tre samarbejdskommuner Solrød, Køge og Stevns.

Fakta Byrådene i Solrød, Køge og Stevns kommuner besluttede i sommeren 2019 i kølvandet på opløsningen af Østsjællands Beredskab at indgå et samarbejde om beredskabet. Samarbejdet er gældende fra 1. januar 2020, og som en del af den nye aftale varetager Køge Kommune den daglige ledelse og administration af beredskabet på tværs af de tre nabokommuner.