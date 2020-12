Nu er de første Solrød-borgere vaccineret

- Vaccinen er det lys for enden af tunnelen, som vi har ventet på siden corona-pandemien rullede ind over verden og Danmark i starten af året, og nu er vi endelig i gang her i Solrød Kommune. Det er i sandhed et historisk øjeblik og en glædens dag for os alle, siger borgmester Niels Hörup.

Forud for vaccinationerne har Solrød Kommune efter retningslinjer fra Region Sjælland nøje planlagt, hvordan vaccinationerne bedst muligt uden spild og med fokus på smitteminimering kunne gives. Der er derfor fx nøje opmålt streger på gulve, indhentet samtykkeerklæringer og udarbejdet en strategi for, hvordan plejehjemsbeboerne kan blive ledsaget til og fra det rum på Plejecenter Christians Have, hvor vaccinen gives af tre lokale, praktiserende læger. Samtidig hjælper medarbejdere fra flere af kommunens andre institutioner og afdelinger også til på dagen for at sikre, at der er hænder nok til den store og vigtige opgave.