Byrådet i Solrød Kommune har frigivet næsten 4 mio. kr. til at forvandle Solrød Bibliotek og Kulturhus til et fleksibelt kulturcentrum, der appellerer til borgere i alle aldre.

Send til din ven. X Artiklen: Nu bliver borgernes biblioteks- og kulturhusdrømme bragt til live Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu bliver borgernes biblioteks- og kulturhusdrømme bragt til live

Sydkysten - 18. oktober 2019 kl. 11:02 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Cafémiljø, læsehule og koncertsted. Der var mange drømme og ønsker i spil, da Solrød Kommune sidste år inviterede borgere i alle aldre til at komme med deres bud på, hvad Solrød Bibliotek og Kulturhus skal rumme. Og nu bliver nogle af drømmene til virkelighed.

Byrådet har nemlig på oktober måneds byrådsmøde valgt at frigive næsten fire millioner kroner til at sætte skub i planerne for en ny indendørs indretning af Solrød Bibliotek og Kulturhus med udgangspunkt i nogle af borgernes mange ønsker.

Det betyder blandt andet, at huset bliver mere opdelt i forskellige zoner som for eksempel et café- og loungeområde, et "hænge ud"-område for unge, en studiezone, og så kommer der en himmeltrappe, som fører op til en læse-hygge-hule.

Der kommer samtidig nye, indbydende multifunktionelle møbler, der er holdt i farver og former, som leder tankerne hen på Solrøds nære forhold til naturen med for eksempel solskinsgul og naturlige materialer.

- Vores bibliotek og kulturhus skal være et imødekommende og rart sted at være, samtidig med, at det skal være både centrum og drivkraft for kulturen i Solrød Kommune. Med den kommende ombygning bliver Solrød Bibliotek og Kulturhus i endnu højere grad et hus med fleksible rammer, hvor man både har mulighed for at være privat og for at hygge sig sammen med andre mennesker, siger Ivar Haugaard-Hansen (V), formand for Social-, sundheds- og fritidsudvalget.

Udearealerne får løft

Det er ikke kun indenfor, at nogle af borgernes drømme for Solrød Bibliotek og Kulturhus kommer til live. I marts måned frigav byrådet ca. 1,7 mio. kr. til at omdanne pladsen foran Solrød Bibliotek og Kulturhus og haven på bagsiden af bygningen til attraktive udemiljøer. Det betyder, at der blandt andet i haven anlægges en udendørsscene, bordtennisbord og hængekøjer, mens der foran bygningen kommer en lille kirsebærlund og nye cykelstativer.

Projektet er støtte af Lokale og Anlægsfonden med 200.000 kroner og sendes i udbud i løbet af efteråret.

Arbejdet med at forvandle indearealerne af Solrød Bibliotek og Kulturhus til et mere fleksibelt kulturcentrum forventes at starte op i november 2019 med afslutning i april 2020.