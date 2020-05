Selvom besøgene indtil videre kun kan foregå udendørs, er det en lempelse fra det tidligere besøgsforbud.

Send til din ven. X Artiklen: Nu åbnes der for besøg på Langagergård Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nu åbnes der for besøg på Langagergård

Sydkysten - 15. maj 2020 kl. 09:26 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter et fuldstændigt besøgsforbud siden 12. marts, er Forenede Care, der blandt andet driver Langagergård, nu klar til at åbne plejecentrenes døre på klem for besøg.

For besøgene kommer kun til at foregå udenfor i haven, orangeri, telte eller gennem vinduer.

Kvalitetschef hos Forenede Care, Annette Jellesmark forklarer:

- Sundhedsstyrelsen har meldt ud, at det er forsvarligt at besøge sine kære på udendørsarealer, hvis byrådene i kommunerne siger god for det. Vi ønsker ikke at tage nogle chancer, så vi har naturligvis afventet kommunernes retningslinjer.

Forenede Care driver tre plejecentre. Langagergård Plejecenter for Greve Kommune, Kastaniely Plejecenter for Holbæk Kommune og Lokalcenter Bøgeskovhus for Aarhus Kommune. De tre kommuner har alle givet grønt lys til besøg på plejecentrene. Dog med en række forbehold såsom at besøget ikke må foregå indendørs, ikke må vare over 30 minutter, at afstandskrav på to meter overholdes, at pårørende og beboere ikke må spise sammen, at besøget skal aftales på forhånd og meget andet.

- Vi har hidtil ikke haft et eneste tilfælde af coronasmitte blandt vores beboere eller medarbejdere hos Forenede Care. Vi går derfor kun meget forsigtigt frem nu, da vi ikke vil tage nogle chancer. De ældre er jo stadig i risikogruppen for at blive alvorligt syge, siger Annette Jellesmark og fortsætter:

- Vores ældre giver udtryk for, at de savner deres pårørende, men de er samtidig bange for at blive smittet. Derfor henstiller vi stadig til, at der kommer færrest muligt på besøg i hvert fald indtil videre.

Kvalitetschefen bakkes op af Stine Louise Eising von Christierson, der er administrerende direktør hos Forenede Care:

- Vores døre - der ellers altid plejer at være åbne for pårørende - har været lukket i to måneder nu. Så det er glædeligt, at vores beboere igen kan få en smule besøg af deres pårørende. Men der er brug for, at alle besøgende overholder de lidt skrappe retningslinjer. Ellers må vi desværre lukke helt for besøg igen, og det vil vi nødigt.