Nordisk spildag i Ishøj

Tag familien med til en hyggelig dag i Kulturium Musikteater i Ishøj, hvor der skal spilles- og udvikles spil. Dagen byder på spildesign-workshop for børn, Unicorn Familiebingo med masser af hygge og præmier, og så vil der være mulighed for at prøve et udvalg af bibliotekets mange brætspil med venner og familie i musikteatrets café.