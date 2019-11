Nissefortællinger og julestemning for hele familien på Greve Museum

Det bimler og bamler fra kirkeklokkerne, grantræerne dufter af jul, og André Andersen glæder sig til at jule om dig med gode nissehistorier. Han ved, hvad han taler om, for selvom man ikke lige kan se det, så har han faktisk nisseblod i årerne. Hans oldefar var nemlig fortællenisse af første grad på museumsloftet, og det er herfra, at André har arvet sin evne til at fortælle for store og små. Og når det er jul, elsker han at fortælle de historier, hans oldefar har fortalt. Vidste du, at Bimler og Bamler fra kirketårnet er to nisser, der boede i kirken ved siden af museet? Og ved du godt, at det er nissernes skyld, at dine forældre altid mangler en sok, når de har vasket tøj? Og ved du godt, at en fortællenisse kan digte julehistorier ud af ingenting? Kom og oplev André Andersens julefortælling lørdag den 30/11 kl. 11.30 på Greve Museum.