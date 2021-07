Se billedserie - Jeg mærkede stressen på egen krop ved, at jeg blev pålagt flere arbejdsopgaver, og jeg tænkte, at jeg lige kunne nå lidt mere. Til sidst kunne jeg ikke huske noget eller se noget på skærmen. Jeg følte, at tårerne var ved at komme, og jeg sov dårligt om natten, siger Nina Ullmann, der nu har åbnet en stressklinik på Mosede Strandvej. Foto: Janus Spøhr

Nina vil give kunderne livsenergien tilbage

Sydkysten - 30. juli 2021 kl. 13:01 Af Janus Spøhr Kontakt redaktionen

Da Nina Ullmann var 23 år gammel, købte hun en interessant bog, der handlede om ayurveda, et over 5000 gammelt holistisk sundhedssystem, som stammer fra Indien. Spændende, syntes hun, men hun gjorde ikke så meget mere ved den nye viden dengang.

Ikke før nu, hvor hun har valgt at tage det spring, som hun har overvejet at tage i årevis. Den 3. august slår hun nemlig dørene op til sin stressklinik på Mosede Strandvej 2A. Et af de skub, som fik hende til at hoppe ud i den nye tilværelse som iværksætter, var at blive ramt af stress.

- Jeg har selv haft stress, så jeg ved, hvad det gør ved krop og sind. Med min teoretiske viden og praktiske erfaring har jeg nu et unikt koncept, hvor jeg kan hjælpe andre til en bedre tilværelse ved at kombinere stresscoaching med forskellige stressbehandlinger som ayurveda og Access Bars. Med denne viden og værktøjskasse i rygsækken er jeg derfor endelig klar til at åbne klinikken, siger Nina Ullmann, der er uddannet coach og stresscoach og tidligere i en årrække har arbejdet med beskæftigelsesområdet og senest med undervisning i forebyggelse af stress.

- Når kunderne går ud af klinikken, håber jeg, at de får en sundere livsstil, er mere energifyldte, har bedre livskvalitet og er stressfri, siger hun.

Stærk i lang tid

Smilet er stort, munden bevæger sig konstant og på bordet står der postkasserøde jordbær og græsgrønne ærter. For Nina Ullmann spiller sund mad en vigtig rolle for at være i balance med sin krop og sit sind, og det er det, hun vil give videre til de kunder, der går ind gennem døren.

- Stress er jo en folkesygdom i dag. Alting går så hurtigt. Nogle tror, at det er et udtryk for at være svag, men stress er et tegn på, at man har været stærk i lang tid. Hvis kroppen over længere tid bliver overbelastet, kan man få angst og depression, og det vil jeg gerne hjælpe kunderne til at undgå, siger hun.

Der er flere måder at få hjælp på, når stresssymptomerne rammer. Nogle går for eksempel til psykolog, andre opsøger en kropsbehandler. Nina Ullmann vil kombinere samtaler med behandlinger.

- Det gør, at behandlingen virker på et dybere plan, siger hun.

Ayurveda har til hensigt at hjælpe med at genopbygge balancen i krop og sind og er bygget på filosofien om, at der er tre energikilder, doshaer, vata, pitta og kapha.

Disse energikonstitutioner, som vi er bygget op af, styrer kroppens funktioner. Langt de fleste af os har én dosha, som er den dominerende, men vi har alle tre doshas i os. Alt efter hvordan vi lever vores liv, svinger de fra balance til ubalance med den kost vi spiser, vores daglige vaner og påvirkninger, der kommer udefra, som blandt andet stresspåvirkninger, der kan føre til ubalance.

Forskellige behandlinger

En af behandlingsformerne, som Nina tilbyder, er Shirodhara, hvor varm olie stille flyder over panden og hovedbunden, stimuleres hovedets mange nerveforbindelser og giver klienten en dyb form for hvile, en form for meditativ tilstand, der bl.a. styrker krop og sind, så klienten får ro på nervesystemet og føler en indre ro og balance bagefter, forklarer Nina Ullmann.

Hun er også certificeret Acces Bars-behandler. Det er en behandling, hvor man bliver berørt blidt på 32 punkter på hovedet. Hvert punkt har en funktion som for eksempel kreativitet, kontrol og glæde.

- Før jeg blev certificeret Access Bars behandler, prøvede jeg det selv. Det var en vild følelse, og jeg følte, at jeg nærmest svævede ud af lokalet. Da jeg fik en ayurvedisk behandling første gang, var det også en aha-oplevelse, og jeg fik lyst til at uddanne mig i selv at give behandlinger til andre, siger Nina Ullmann.

