Niels Moestrup har været selvstændig tømrer i 30 år den 1. november. Pressefoto

Niels har haft fokus på træ-håndværk i 30 år

Sydkysten - 25. oktober 2021 kl. 07:19 Kontakt redaktionen

Den 1. november er det 30 år siden, Moestrup grundlagde sin tømrer-virksomhed. Med fokus klassiske håndværkstraditioner, en moderne maskinpark og en stærk medarbejderkultur er virksomheden gearet til fremtiden.

Der er løbet en del vand i åen - eller kørt en del træ gennem båndsaven, om man vil - siden Niels Moestrup som 22-årig ung mand gik selvstændig. I en 40m2 tidligere stald i Karlslunde etablerede han for 30 år siden sin tømrervirksomhed. Og forholdene var små. I det lille værksted brugte han og den første svend sandsække til at holde træet fast, fordi der ikke var råd til skruetvinger, hvis de også skulle have lidt i lønningsposen.

Men knofedt kan også gøre meget. Og i dag beskæftiger virksomheden godt 20 medarbejdere, der alle har fokus på løsninger med træ. Med stort maskinsnedkeri, der også indeholder en avanceret CNC-fræser, er det muligt at udføre opgaver, der ellers ville tage uforholdsmæssigt meget tid med traditionelle værktøjer.

- Især til fredede og bevaringsværdige bygninger har vi mulighed for at producere vinduer, døre, karme og paneler i den stil, som bygningen blev tegnet i. De gode resultater skyldes en kombination af klassiske håndværksmæssige traditioner og en moderne maskinpark, hvor vi på tværs af generationer i virksomheden kan udnytte kompetencer med både nysgerrighed og erfaring, fortæller Niels Moestrup.

Specialopgaver kræver skills Han har også oplevet en stigende efterspørgsel på mere eksklusive produkter som spiseborde, garderobeskabe og køkkener, hvor kunderne forventer deres helt egen stil og som er designet til formålet i den enkelte bolig. Også her er der behov for medarbejdere med sans for detaljen. Men selvom de specielle opgaver i træ fylder stadigt mere i virksomhedens hverdag, er der 30 år efter etableringen stadig plads til de mere traditionelle opgaver.

- Nybygning, renovering og ombygning af både erhvervsejendomme, private boliger og offentlige bygninger er gode og stabile opgaver, der sikrer et godt flow både på værkstedet og ude på byggepladserne, understreger Niels Moestrup, der ligesom kollegerne holder af variationen af de opgaver, som kunderne beder den erfarne tømrer- og snedkervirksomhed om at løse.

Tillid og relationer er guld værd

- Jeg er ikke bleg for at sige, at den absolut vigtigste ressource hos os er medarbejderne. En af dem havde 25 års-jubilæum i september og en anden har 10 års-jubilæum her i oktober. Så det er et stærkt hold af erfarne medarbejdere på kontoret og værkstedet, som sammen med et hold dygtige svende ude på pladserne går til opgaverne med krum hals sammen med vores fire lærlinge, siger Niels Moestrup.

Han understreger samtidig vigtigheden af de trofaste kunderelationer:

- Mange af vores kunder tilbage fra starten er heldigvis hos os endnu - og de trækker nye kunder til virksomheden. Der er ikke simpelthen noget, der slår tillid og relationer. De er guld værd, og det er jeg taknemmelig for, siger Niels Moestrup.

Jubilæet markeres fredag den 5. november 2021 mellem kl. 13-17 med en uformel reception på virksomhedens adresse Industrihegnet 8A i Tune. Her er kunder, leverandører, samarbejdspartnere og venner af huset velkomne til at kikke forbi til en snak, noget mundgodt og lidt at skylle ned med. Af praktiske årsager vil Moestrup gerne have tilmelding på info@moestrup.dk, så der er nok til alle, der kikker forbi.