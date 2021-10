Niels Ole deltog på forældre- kursus: Et kørekort i at være forælder

Niels Ole deltog på forældrekursus: ?Det er et kørekort i at være forælder?. PR-foto: Vallensbæk Kommune

Vallensbæk: Niels Ole Knakkergaard og Lixiang Lu blev forældre til deres første barn under corona. Med en nedlukning og ingen bedsteforældre tæt på oplevede det nybagte forældrepar fra Vallensbæk, at de stod meget alene, og de blev nemt i tvivl. om de nu gjorde det godt nok som forældre.

- Jeg kunne blive utryg, hvis jeg ikke vidste, hvorfor min datter reagerede som hun gjorde, fortæller Niels Ole, der deltog på Vallensbæk Kommunes forældrekursus i maj.

Forældrekurset er en del af kommunens pilotprojekt "Kom godt afsted", der er et samarbejde mellem sundhedsplejen, daginstitutionerne og dagplejen og som har til formål at styrke trivslen i småbørnsfamilier. Siden marts 2020 har 45 forældre været igennem kurset.

- Forældrene får en bedre forståelse af deres barn og dets signaler, og de bliver bevidste om, hvorfor de som forældre reagerer som de gør, fortæller Silvia Bønstrup Grydgaard, der er sundhedsplejerske i Vallensbæk og projektleder på "Kom godt afsted".

Niels Ole fortæller, at han blandt andet kunne finde på at aflede datteren med klovnelyde, hvis hun blev hysterisk og græd, og det kan han godt have dårlig samvittighed over i dag.

- For så fik jeg jo sagt, at de følelser, hun havde, ikke var okay. Gennem kurset lærte jeg, at alle følelser er okay, og at jeg skal hjælpe min datter med at være i dem. Jeg har fået nogle simple guidelines til, hvordan jeg skal agere i forskellige situationer.

Arbejder med en tryghedscirkel

Forældrekurset strækker sig over otte mødegange, hvor forældrene får vist videoer med eksempler på samspillet mellem forældre og børn. Kurset tager udgangspunkt i det, der hedder tryghedscirklen, som er et amerikansk koncept, der er baseret på ny forskning inden for tilknytningsteori.

- Jeg har fået sænket mine skuldre rigtig meget, fordi jeg føler, jeg er blevet klædt på til at hjælpe min dreng, fortæller Lene Larsen, der deltog på forældrekurset i marts, da hendes søn var tre år.

Lene fik kurset anbefalet af sundhedsplejersken, efter hun havde oplevet, at hendes dreng blev rigtig ked af det eller vred, og hvor hun havde svært ved at få ham ud af følelserne. Det førte til, at hun havde svært ved at sige nej til ham af frygt for reaktionen.

- På kurset lærte jeg, at ved at snakke med ham og sætte ord på hans følelser, når han blev sur eller ked af det, kom han hurtigere ud af følelserne. Jeg fik en forståelse for at afkode situationen og gøre noget ved det. Så ret hurtigt kunne jeg mærke en forskel på samspillet imellem os.

For Niels Ole er der ingen tvivl om kursets betydning for hans relation til datteren:

- Det har givet mig en super god tryghed, jeg kan give videre til min datter. Jeg har været ekstremt glad for kurset, der jo egentlig bare er et kørekort i at være forælder på en 'helt ned på jorden'-måde og med den nyeste viden.