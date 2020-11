Nicolai har fået et fritidsjob gennem Jobplaneten, og det har gjort en stor forskel, fortæller han. Screendump: Youtube

Nicolai har fået mere livsglæde

Sydkysten - 15. november 2020

Fritidsjobbet har givet mig en livsglæde.

Sådan lyder det fra Nicolai, der for 8 måneder siden startede i fritidsjob i en af Salling Groups butikker i Greve. Fritidsjobbet har giver Nicolai et større mod på livet, en vilje til at passe skolen og har øget hans selvtillid.

Udover at fritidsjobbet åbner flere fremtidige døre, får det også Nicolai til at opleve sig nyttig i verden - og det er af stor betydning. I videoen fortæller Nicolai:

- Jobplaneten har betydet stort set alt. Det er jo dem, der er grunden til, at jeg har det her arbejde.

Nicolai fortæller også, at fritidsjobbet har været med til at få ham til at føle sig vigtig i verden:

- Det (fritidsjobbet red.) har fået mig til at føle mig vigtig i verden. Fordi jeg havde en periode hvor jeg ikke gik i skole. Det har hjulpet mig.

Et fritidsjob for en ung kan være mere end bare et job. Det kan bidrage til at unge klarer sig bedre i skolesystemet, får bedre trivsel, større livsglæde og oftere kommer i beskæftigelse senere hen i livet.

Fritidsjob giver selvtillid

I videoen fortæller Sila, at fritidsjobbet er et frirum, hvor hun kan glemme sine udfordringer og i stedet fokusere på det positive og de glæder som hun oplever i sit fritidsjob i børnehaven.

En undersøgelse blandt Jobplanetens unge viser at 77% føler sig mere selvstændige efter deres fritidsjob, og 72% oplever en øget selvtillid. Samtidig er fritidsjob en god investering for samfundet. Unge bidrager økonomisk til samfundet, risikoen for at unge begår kriminalitet mindskes og unges chancer for uddannelse og beskæftigelse øges. Blandt Jobplanetens unge er 72% blevet mere motiveret til at tænke mere over deres fremtid i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

Indsatsen kaldes Jobplaneten og er et samarbejde mellem Greve Nord Projektet og Helhedsplanen Køge. Jobplanten har fokus på at øge tilslutningen til de erhvervsfaglige uddannelser gennem fritidsjob og en række faglige erhvervsrettede skoleforløb som kan motivere og inspirere unge til at tage en erhvervsrettet uddannelse. Indsatsen er støttet af Den A P Møllerske Støttefond.

For at indsatsen kan lykkes kræver det en bred vifte af samarbejdspartnere som i fællesskab løfter de unge gennem en helhedsorienteret indsats. Indsatsen sker i tæt samarbejde med Køge og Greve Kommune og EUC Sjælland, ZBC Køge og en række lokale virksomheder, som f.eks. Salling Group hvor Nicolai fik fritidsjob.