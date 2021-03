Eleverne på Next skal arbejde med FNs Verdensmål. PR-foto

Next skal undervise i Verdensmål

Sydkysten - 13. marts 2021 kl. 13:15

Ishøj: NEXT Campus Ishøj skal fremover arbejde med FN's 17 bæredygtige verdensmål.

Campus Ishøj, hvor Sydkysten Gymnasium og en række erhvervsuddannelser holder til, er udnævnt til UNESCO Verdensmålsskole. Det betyder, at skolen fremover forpligter sig til at arbejde målrettet med FN's 17 verdensmål, der bl.a. omhandler en bæredygtig udvikling i forhold til klima, afskaffelse af sult og fattigdom, ligestilling, økonomisk vækst og naturligvis uddannelse.

Naturligt at arbejde med verdensmål

Udnævnelsen kommer efter en længere ansøgnings- og udviklingsproces, der har været centralt placeret hos NEXT Uddannelse København, som Campus Ishøj er en del af. Rektor på Sydkysten Gymnasium Lene Müller har været en del af den styregruppe, som har arbejdet på ansøgningen, og hun glæder sig over udnævnelsen

- For Campus Ishøj er det helt oplagt at være verdensmålsskole. Vores elever kommer med meget forskellige baggrunde og har et internationalt udsyn. Derfor er de typisk meget motiverede for at skabe en bæredygtig udvikling globalt, fortæller Lene Müller, der kan fortælle om flere konkrete tiltag, som allerede er i gang eller i støbeskeen.

- Det er jo ikke noget nyt, at vi arbejder med bæredygtighed, men nu bliver arbejdet intensiveret. For eksempel har vi indført både sundheds- og demokrati temauger for vores elever, og vi har indført bæredygtighedstemaet i vores iværksætterforløb Company Programme. Også vores kommende elever vil mærke en forskel, da verdensmålene er blevet en fast del af brobygningsundervisningen, forklarer Lene Müller og nævner samtidig et affaldssorteringsprojekt og oprettelsen af et kvinderådsom kommende initiativer.

NEXT-direktør vil skabe forandringsagenter

På NEXT Uddannelse København er der glæde over, at Campus Ishøj og alle uddannelsesinstitutionens øvrige skoler nu kan kalde sig verdensmålsskoler. I NEXT overordnede strategi står bæredygtighed nemlig højt på dagsordenen, og direktør Ole Heinager glæder sig over, at NEXT via medarbejdere og elever kan være med til at skabe en mere bæredygtig verden.

- Vi har de seneste år haft et stort fokus på bæredygtighed i vores organisation og i undervisningen på vores skoler, og det er et af kernepunkterne i vores strategi. Vi glæder os over, at Campus Ishøj og vores øvrige skoler nu er en del af UNESCO-netværket, siger Ole Heinager og fortsætter:

- Vi har hvert år 35.000 cpr-numre gennem vores uddannelser, og kan vi klæde dem på til at blive fremtidens forandringsagenter, når det handler om en bæredygtig dagsorden, så skal vi selvfølgelig gøre det.