Se billedserie Agnethe Vendel fra CORPI oplever, at new year, new me- tendenserne har fået en kraftig dæmper. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

»New year, new me« venter til næste år

Sydkysten - 30. januar 2021 kl. 10:36 Af Søren Schaadt LArsen Kontakt redaktionen

Normalt skyder raketter og rådhusklokker gang i en hel serie af forsæt i gang. Januar plejer at være måneden, hvor mange begynder en nye livsstil i motionscentre, på fortove og landevejen i tætsiddende lykra. Samtidig fortæller reklamer os om alt den sundhed, vi kan købe os til.

I år er det anderledes. Fitnesscentrene står gabende tomme. TV-reklamerne indeholder ikke lækre, januar-svedende, fitness-typer.

Det ser ud til, at man har glemt eller droppet nytårsforsættet i år...

- Det er bestemt anderledes i år. Det er ikke noget, vi har ført statistik over, men vi har bare lagt mærke til, at der er en generel dæmper for "new year, new me"-tendenser, siger Agnethe Vendel fra CORPI i Ishøj, som normalt rider med på nytårsbølgen. De arrangerer blandt andet udendørs træning i Ishøj Strandpark.

Lige nu ligger det stille af samme grund som alt andet - coronarestriktionerne.

Leon Kofoed, der er forhindringsløber, og som de seneste fire år i januar har været medarrangør af træningsbegivenheden »Af med julefedtet«, oplever det samme:

- Vi har valgt at gå efter den her januar-fitness hvert år, hvor der er mange mennesker, som er motiverede. I »Af med julefedtet« har vi et tema omkring det. Det er her folk har den her motivation, der hedder julefedt. Her gør vi en dyd ud af, at det skal kickstarte folk i forhold til træning, siger han.

Motivationen halter Han forsøger fortsat at holde folk motiverede gennem hans kanaler på de sociale medier, og blandt hans følgere og dem han normalt træner, oplever han, at mange har sat gang i træningen lang tid før nytåret:

- Jeg synes faktisk på mange måder, at det folk ville til nytårsforsæt, det har de gjort som et coronaforsæt. Nu tager de træningen i egen hånd. Nytåret behøver ikke være det, der sætter det i gang. Nu har vi haft coronaen i stedet, siger Leon Kofoed. Forsamlingsforbud betyder, at træningen skal foregå alene, og Leon Kofoed oplever, at det kan være svært at holde sig i gang på egen hånd - og det er han langt fra den eneste der gør.

Ifølge Idrættens Analyseinstitut har coronaen gjort et indhug i folk, der regelmæssigt dyrker sport og motion. I en analyse fra maj viser de, at tallet er faldet fra 55 procent før nedlukningen til 39 procent under nedlukningen. Det er altså sværere for folk at holde sig i gang, og bølgen af mere eller mindre holdbare nytårsforsæt har tilsyneladende ikke fået flere i gang.

De, der fortsætter træningen, er nødt til at træne på egen hånd, udendørs eller derhjemme, men Agnethe Vendel mener, at folks træningsvaner kan være svære at bryde, hvilket kan være årsagen til, at flere har droppet træningen:

- Det er en vanesag at træne i et center med alt udstyr/hold tilgængeligt. Der er større ansvar og egen drivkraft, hvis man skal gennemføre træning derhjemme, forklarer hun.

Alene og ugidelig Man står meget mere alene med sin træning under en coronanedlukning - og det er sjældent godt for lysten til at svede:

- I de små bobler, vi lever i nu, er der måske ikke så mange, der har lyst til at træne med en. Når for eksempel træningscentrene normalt er fyldt med mennesker i januar, så har man også dem som motivation. Man vil gerne forbedre sig - og vise det til sidemanden. Men nu er det svært at finde den samme motivation, forklarer Leon Kofoed, som selv kæmper med den.

- Derfor siger jeg, på min Instagram-profil, at den dato, der vil jeg løbe fem kilometer på en eller anden tid, og så er jeg nødt til at gøre det. Og så er jeg nødt til at træne til det og forberede mig, fortæller han.

- Det handler om at finde nogen, at stå til ansvar for - at forpligte sig og dermed motivere sig til træningen, siger Leon Kofoed.

Hos CORPI understreger Agnethe Vandel ligeledes, at motivationen er svær, men vigtig lige nu. Hun har derfor en anden måde at opretholde motivationen. Det handler om ikke at sammenligne med det, man plejer at gøre:

- Hvis man ikke er vant til at selvtræne hjemme, online eller udendørs tager det tid at gøre det til en ny vane. Det er også derfor nemt at blive demotiveret, og så ender man ofte med bare at lade være. Hav hellere fokus på mere overskuelige træningspas. Derfra er det altid nemmere at lægge mere på, forklarer hun.

Prøv noget nyt Hun mener derfor også, at man med fordel kan prøve noget nyt:

- Vi ser især at mobilitet er noget folk hopper over, så tiden nu, er kærkommen til at dykke lidt mere ned i sin krop. For mange hjælper det også, hvis man bliver en del af et online træningsfællesskab, får lagt en plan og programmer af en personlig træner eller laver aftaler med sin nærmeste omgangskreds. Hellere lidt bevægelse end ingen bevægelse - og når man først er i gang, kommer lysten til mere ofte af sig selv, forklarer Agnethe Vendel.

Motivationen fra nytårsforsættet er altså ikke så stort i år, så det handler om at finde ny motivation, og det kan man altså gøre ved at prøve noget nyt, træne sammen med andre i online-fællesskaber, eller ved at forpligte sig til resultater - og derefter udføre det.