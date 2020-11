Foto: Hans-Jørgen Johansen

Send til din ven. X Artiklen: Nekrolog: Ung verdensmester død 19 år gammel Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nekrolog: Ung verdensmester død 19 år gammel

Sydkysten - 10. november 2020 kl. 11:11 Af Anette Gundlach Kontakt redaktionen

Af Nis Rasmussen, formand for Danmarks Bridgeforbund Chok og en følelse af afmagt bredte sig blandt mange danske bridgespillere fredag aften, da meddelelsen om Søren Bunes alt for tidlige død nåede dem.

Søren Bune døde torsdag 5. november, kun 19 år gammel.

Et dødsfald, der for os alle er både smerteligt, uretfærdigt og svært at forstå.

Søren Bune var et af de største talenter i dansk bridge og godt på vej til at etablere sig i den danske elite, ligesom han havde vundet adskillige nationale og internationale titler på ungdomsfronten. Allerede som 14-årig blev han i 2015 ungdomsverdensmester, og derefter fulgte medaljerne og mesterskaberne i en lind strøm.

Søren havde et sjældent talent og en helt unik mentalitet og dermed alt, hvad der skulle til for at nå helt til tops internationalt.

Søren Bune havde hele livet foran sig. Studenterhuen var netop sikret, og han var nu i gang med et sabbatår –primært i bridgens tegn. Planen var at deltage i nogle af de største og stærkest besatte turneringer i verden for at prøve kræfter med den absolutte verdenselite –en prøve, Søren så frem til med sit ukuelige engagement og gåpåmod.

Søren var kendt for sit behagelige, venlige og høflige væsen. Altid med en let smilende tilgang til folk og altid med en yderst respektfuld opførsel. Han var en uvurderlig hjælp i ungdomsbridge med sit store overskud til at undervise i det spændende spil, som de unge derefter kastede sig over med stor iver.

Uanset hvad han gik i gang med, skete det altid struktureret, engageret og med store krav til egen præstation. Søren vidste, at det var forudsætningerne for succes. Søren ville have succes -og fik det. Søren voksede op hos sin dejlige familie i Greve, som har givet så meget til vores sport i form af tid og frivilligt arbejde.

En familie, hvis stærke sammenhold vi ved kan bære dem igennem sorgen. Vi sender vores tanker til Sørens familie, søstrene Amalie og Sophie samt forældrene Pia og Morten.

Vi vil savne Søren, og mindes ham i mange år frem.

Æret være Søren Bunes minde.