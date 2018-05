Se billedserie Vild med vand og Greve Sommerfestival er i år slået sammen

Nedtællingen er i gang

Sydkysten - 27. maj 2018 kl. 12:31

Det er den til Vild med Vand på Greve Marina og Greve Sommerfestival ved borgerhuset.

Vild med vand og Greve Sommerfestival går sammen om at skabe en festlig dag den 9. juni.

De to arrangementer begynder forskudt, så man kan begynde i Greve Marina kl. 10 og senere besøge Greve Sommerfestival, som Borgmester Pernille Beckmann åbner kl. 11 ved Greve Borgerhus.

Nu får familien Greve et tilbud de ikke kan sige nej til. Der er fest i Greve fra kl. 10 - 17 lørdag den 9. juni hvor familien, små som store, kan opleve alt det foreningerne kan byde på. I Greve Marina får du mulighed for at møde Theis Erichsen, der blandt andet er kendt fra det populære TV2-program »Kurs mod fjerne kyster«,en sejltur i båd eller på bræt, men du kan også nøjes med at se på radio styrede modelskibe. Vil du prøve at være brandmand, så skal du besøge Ungdoms Brandvæsenet ved Greve Borgerhus, hvor du kan slukke en brand. Er du til atletik så vil du kunne møde unge piger der kan instruere dig. Dette er kun et meget lille udpluk af de mange spændende oplevelser familien får ved at besøge de to events.

- Der skal ikke være konkurrence mellem de to event i år, siger Hugo Tietze, leder af Frivilligcenter Greve, og uddyber:

- For det er to forskellige arrangementer, hvor den ene handler om hvad man kan opleve på vandet og som foregår i Greve Marina.

Den anden er en blandet landhandel med musik, kultur, social, sundhed og idræts-aktiviteter, som foregår i Greve Borgerhusets have og lokaler.

- Vi har valgt at støtte op om hinanden, siger Thorkil Norengaard fra Vild med Vand og uddyber:

- Og vi gør det ved en fælles markedsføring, så Greveborgere kan planlægge dagen efter hvad de vil opleve på de to steder. Vild med vand er jo en national begivenhed, hvor mange havne slår et slag for aktiviteterne i havnene på netop denne dag, og vi har gjort en ekstra indsats for at vores besøgende får en rigtig god oplevelse.

- Den røde tråd i fællesskabet er Den Musiske Skole, som deltage med underholdning begge steder og på den måde bygge bro mellem Greve Borgerhus og Greve Marina, siger Mette Fiirgaard Schneefeldt, leder af skolen og fortsætter:

- Vi har så mange talenter blandt eleverne, at vi kan levere musik til alle og vi gør vores bedste for at skabe et festligt miljø i både havnen og haven.

- Idrætten har en mangfoldighed som vi gerne vil vise på en festlig måde, fortæller Morten Wagner Reynhard fra Idræts- og Fritids sekretariatet og uddyber:

- Og derfor har vi inviteret den bredde idræt til at demonstrere hvad man som medlem kan opleve hos de forskellige genre. Det festlige ligger i at de besøgende kan prøve sig frem fx at skyde på mål ved fodbolddart eller spille badminton.

Udover Den Musiske Skole er Kulturen bredt repræsenteret i Greve Borgerhus. Greve Museum, Mosede Fort og Biblioteket er alle til stede med deres spændende aktiviteter, siger Jannie Stibolt Holmgaard, Greve Kommune. De byder på foredrag, udstilling og bogpyramide bare for at nævne 3 ting. Samtidigt finder vi også folkeoplysningen og kirkerne.

- Vi er så heldige i år, at vi også har fået spejderne med. Dem savnede vi sidste år, fordi vi ved at der kommer mange børn og vi har bl.a. mange gode klatretræ i haven, så vi tænkte, at det kunne spejderne udnytte til noget sjovt, blandt de mange aktiviteter de også byder på, fortælle Hugo Tietze, leder af Frivilligcentret.

Vi du vide mere om hvad der sker i løbet af dagen kan du se hele programmet på www.Greve-sommerfestival.dk og på www.greve-marina.dk