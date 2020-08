Natteravnene er ved hjælp af Brøndbyafdelingen, ved at komme i gang i Vallensbæk igen. Privatfoto

Send til din ven. X Artiklen: Natteravnene er på vingerne igen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Natteravnene er på vingerne igen

En gruppe borgere har taget initiativ til, at Natteravnene i Vallensbæk igen bliver aktive for at skabe tryghed for de unge og alle andre.

Sydkysten - 22. august 2020 kl. 15:59 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke som sådan, at man oplever en stigende utryghed i nattelivet, men der er brug for en voksen tilstedeværelse i Vallensbæks natteliv. Nogle voksne mennesker, som kan støtte, hjælpe og skabe noget tryghed, for de unge.

Vallensbæk har tidligere haft Natteravne, men lokalforeningen nedlagde sig selv i 2019 på grund af manglende opbakning. Nu er man godt på vej til at få en lokalafdeling af Natteravnene i Vallensbæk op at stå igen, hvor Natteravnene i Brøndby er "hjælper" siger John Frimann, formand i Brøndby.

Initiativgruppen holdt et velbesøgt informationsmøde den 5. februar 2020 og her var der en flot opbakning med mere end 20 fremmødte til informationsmødet på Vallensbæk Rådhus. Der har vist sig en del interesse for ideen, og indtil videre har 16 voksne lokale meldt sig til gruppen af potentielle Natteravne.

Der er dog brug for flere Natteravne for at foreningen kan komme i gang. Derfor holdes der en hvervekampagne, hvor borgere der er interesserede i at blive Natteravne kan deltage.

Hvervekampagnen holdes fredag den 28. august mellem kl. 16:00 og kl. 19:00 på Vallensbæk Stationstorv, og initiativgruppen vil især gerne opfordre til, at forældre til teenagere kigger forbi, da det især er teenagere, der passes på i nattelivet.

Styregruppen fra Natteravnene i Vallensbæk vil fortælle om praktiske forhold, og det at være Natteravn.

Der er allerede kontakt til organisationen Natteravnene, og en styregruppe er i gang med at holde møder og undersøge, hvordan en lokal afdeling af Natteravnene skal organiseres, og hvordan man skal samarbejde med de eksisterende afdelinger af Natteravnene Ishøj og Brøndby. Det vigtigste er, at de lokale unge får en hjælpende hånd i nattelivet. Det handler overhovedet ikke om, at Natteravnene skal lege politi eller gå og skælde ud. Natteravnene skal skabe noget tryghed og hjælpe de unge, når og hvis vi kan.

Natteravnene er lokale voksne i alle aldre, men især forældre med teenagere og bedsteforældre, der går rundt i lokalområdet på relevante tidspunkter dag, aften eller nat, i hold på tre m/k, iført deres karakteristiske gule beklædning. Den enkelte Natteravn bruger måske 2-3 timer 3-5 gange om året, for at være med.

Formålet er enkelt - at skabe tryghed blandt de unge, blot ved at være synlige og hjælpe børn og unge med svar på deres større eller mindre personlige problemer - uden at »sladre« - men i givet fald sikre, at de får professionel hjælp gennem det lokale SSP-system. Samtidig oplever man et fald i hærværk og lignende.

Der er Natteravne på 20 år og andre som er 85, så alle m/k'er med sund fornuft kan være med - og få en stor personlig oplevelse ud af det udover den tiltrængte motion, siger John Frimann, formand for Natteravnene i Brøndby.

Natteravnene har hverken sociale eller politimæssige beføjelser og griber ikke fysisk ind. Men de er let genkendelige, hvis unge har brug for en hjælpende hånd eller et godt råd fra en gruppe ansvarlige neutrale voksne.

Hvis man er interesseret i at være med, kan man kontakte Natteravnene på mailadressen:

broendby@natteravnene.dk eller mobil 60 89 61 63