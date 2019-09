Se billedserie Marianne Høglund i midten af billedet kan slet ikke få armene ned. Der var indkaldt til generalforsamlingen tirsdag aften den 17. september med det udgangspunkt, at man kunne blive nødt til at lukke Natteravnene i Solrød, men 46 mødte frem og foreningen er flyvende igen. Foto: Torben Thorsø

Natteravnene er flyvende igen

Sydkysten - 18. september 2019 kl. 14:08 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Natteravnene i Solrød, som var lukningstruet frem mod generalforsamlingen tirsdag aften, fik frisk vind under vingerne. 46 mødte frem for at bakke op om foreningen og for at være med til at gøre nattelivet mere trygt at færdes i for de unge

- Jeg har næsten ikke sovet i nat (natten til onsdag, red.). Ja, det lyder lidt komisk, for nu fortsætter Natteravnene i Solrød, men jeg har arbejdet så hårdt på at få opbakning til at fortsætte foreningen, så jeg er lige ved at boble over af glæde, fortæller Marianne Høglund, som har været med i 13 år i Natteravnene i Solrød.

Marianne Høglund er vildt glad for, at der mødte så mange frem, så foreningen kan komme i gang igen med mulighed for at sende flere hold ud om aftenen.

- Når man bare en gang har stået på det rigtige gadehjørne og hjulpet i en situation, som havde udviklet sig helt anderledes, hvis Natteravnene ikke havde været der, så ved man, hvor stor betydning det har, fortsætter hun, som dog understreger, at de fleste aftener forløber helt uden problemer.

Et af Marianne Høglunds initiativer for at gøre opmærksom på foreningen var, at hun mødte frem ved et byrådsmøde og gjorde politikerne opmærksom på, at de med deres bestyrelseserfaring ville være gode at have med i Natteravnene. Blandt de mange fremmødte i aftes var også flere af de lokale politikere, som var klar til at trække i arbejdstøjet for Natteravnene.

Byrådspolitiker Michael Arnø er klar til at stå i spidsen for Natteravnene.

- Jeg tog den bøn fra Marianne på mig med det samme. Jeg har brugt tiden frem til generalforsamlingen til at spørge flere til, om de kunne have lyst til at være med, og de det var der stor interesse for, fortæller Michael Arnø, som selv har børn i målgruppen.

Michael Arnø er foruden byrådspolitiker og i det hele taget et aktivt foreningsmenneske og har været med i flere foreninger. Han har blandt andet været formand for Solrød Gymnastikforening på et tidspunkt.

- Michael Mørck Arnø (V) blev valgt som ny formand for Natteravnene i Solrød, borgmester Niels Hörup (V) fortsætter som kasserer, han har været med siden foreningen blev stiftet i 2005, og Jan Færch fra de konservative blev valgt til bestyrelsen.

Den nye bestyrelse i Natteravnene i Solrød er foruden de tre politikere: Helle Viksø, Bodil Abrahamsen, Vibeke Petersen og Dorthe Brudin. Ole Høglund og Per Jensen, som har været med i foreningen i mange år, blev valgt som suppleanter. Marianne Høglund fortsætter som revisor for foreningen.