Marianne Høglund i midten har været med i Natteravnene i Solrød i tæt ved 13 år. Hun håber, at flere voksne vil være med i foreningen, som er med til at gøre det mere trygt for de unge at færdes i nattelivet.

Natteravne kæmper med næb og kløer for forening

Foreningen Natteravnene efterlyser flere voksne, som vil være med til at gøre nattelivet mere trygt at færdes i for de unge i Solrød. Lige nu er der både for få i bestyrelsen og til at gå ture i Solrød om aftenen.

- Der er afgjort brug for en forening som Natteravnene i Solrød, men hvis vi kun er 10-15 stykker, som vi er i øjeblikket, så bliver det for hårdt i det lange løb, fortæller bestyrelsesmedlem Marianne Høglund.

Hun forklarer, at hvis der ikke kommer flere aktive til foreningen i den nærmeste fremtid, så ser det sort ud for Natteravnene, og man kan blive nødt til at lukke og slukke ved generalforsamlingen den 17. september.

I kampen for at holde liv i foreningen mødte Marianne Høglund op til det seneste byrådsmøde i Solrød. Der kom hun med en direkte opfordring i spørgetiden til de lokale politikere om at blive aktive i foreningen, da de har bestyrelseserfaring, og det har man også brug for i foreningen, hvor der også er en del administrativt arbejde, der skal gøres.

- Et par politikere sagde efter mødet, at de ville møde frem til generalforsamlingen, så det er jeg meget glad for. Der er nemlig nogle af bestyrelsesmedlemmerne i foreningen, som har været med i mange år, som gerne vil holde en tiltrængt pause, siger hun.

Natteravnene vil også være til stede med en bod sammen med SSP og lokalpolitiet ved høstmarkedet i Havdrup på lørdag den 7. september fra 10 til 14, hvor håbet for foreningen er at få kontakt med blandt andre forældre til teenagere, som har lyst til at gå med et par gange i kvartalet i Solrød for Natteravnene.

Marianne Høglund har været med i foreningen i tæt ved 13 år, og hun er ikke i tvivl om den gode effekt, som Natteravnenes tilstedeværelse har i nattelivet i Solrød, og hun nyder at være med.

Natteravnene i Solrød har eksisteret siden 2005. Det er Mariannes mand, Ole Høglund, som er formand, og borgmester Niels Hörup (V), som er kasserer.

Skaber tryghed Marianne Høgelund fortæller, at de fleste aftener, hvor man er ude at gå for Natteravnene, forløber helt uden problemer. Man kan glæde sig over at få snakket med andre forældre, når man går rundt. Hun har dog også i løbet af de mange år oplevet situationer, hvor det var godt, at der var en voksen i nærheden, som kunne hjælpe de unge.

Marianne Høglund forklarer, at Natteravnene i Solrød går ruter nogle gange i kvartalet, men at foreningen har ønske om at være noget oftere på gaden.

- Vi mødes ved vores hovedkvarter ved Solrød Station ved 20-tiden i weekenderne og går frem til 22:30-23. Vi har på forhånd lavet ruter, hvor vi har styr på, om der er gymnasiefest, natsport i Havdrup, fest ved kalkgraven eller andre steder, fortæller hun.

Natteravnene går altid tre sammen ud på ruterne, hvor mindst en er kvinde ellers kan det minde for meget om vagtværn. De går for det meste et par gange rundt i Solrød Center og ind ved Uglegårdsskolen, hvor der er mange kroge.

- Vi har ingen myndighed, men vi ser og griber ind, hvis det er nødvendigt og ellers får vi de fleste aftener en god snak med de unge og deler ud af de bolcher, som vi har fyldt lommerne med. Det er vores oplevelse, at de unge også er glade for vores diskrete tilstedeværelse. Inden vi går ud på ruterne, så ringer vi til politiet og fortæller, at vi er ude, og når vi er tilbage igen, så giver vi også en melding om, hvad vi har oplevet. Vi har et meget fint samarbejde med politiet, understreger hun.

Sådan en aften med Natteravnene kan man nemt gå et sted mellem 8.000 og 18.000 skridt, så der er mulighed for både frisk luft og en god snak, fortsætter Marianne Høglund.

Hvis man har lyst til at være en del af Natteravnene i Solrød, så kan man kontakte Marianne Høglund på telefon 40146605.

Natteravnene i Solrød holder generalforsamling tirsdag den 17. september klokken 19 på biblioteket i Solrød Center i lokale 25.