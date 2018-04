Narkobilist med kniv

Mandag den 23. april kl. 16.31 blev en personbil bragt til rutinemæssig standsning af en patrulje på Brøndbyvester Boulevard i Brøndby Strand, hvor føreren, en 20-årig mand fra Hellerup, blev sigtet for narkokørsel, efter et narkometer gav positivt udslag. Manden blev ligeledes sigtet for overtrædelse af våbenloven, da der ved ransagning af bilen blev fundet to knive. Manden nægter at have ført bilen i påvirket tilstand.