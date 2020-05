Narkobilist havde hash og knive i bilen

Torsdag Klokken 23.09 anholdt og sigtede politiet en 35-årig mand fra København NV for kørsel i narkotikapåvirket tilstand på Hundigevej i Greve i en personbil med udenlandske nummerplader. Han skønnedes påvirket af narkotika under kørslen, og da politiet kunne erkende en lugt af hash fra bilen, blev den ransaget. Herunder fandt politiet 4½ gram hash i en taske i bilen samt to ulovlige kniven i bilens handskerum. Den 35-årige blev derfor også sigtet for de to overtrædelser af lovgivningen, inden han blev løsladt efter udtagelse af blodprøven til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer. Han vil derfor høre nærmere fra politiet i anledning af sigtelserne.