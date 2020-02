Narkobilist forsøgte at køre fra politiet

Tirsdag klokken 00.42 fik politiet kontakt til en personbil i det nordgående spor på Køge Bugt motorvejen ved Karlslunde.

Da føreren blev bedt om at standse, satte føreren hastigheden op for at køre fra politiet. På et tidspunkt lykkedes det bilisten at vende om på motorvejen for derefter at køre mod færdselsretningen.

Politiet afstod dog fra at følge efter, men genoptog forfølgelsen, da bilisten igen kom kørende i den rigtige retning og kørte væk fra motorvejen til Gyvelkæden, hvor bilen blev efterladt.

To personer stak af fra bilen, men de mange patruljer, herunder en hundepatrulje, fik hurtigt lokaliseret de to. Politiet kunne derfor kort efter foretage anholdelse af en 25-årig mand uden fast bopæl og en 32-årig mand fra Vemb.

Den forladte bil var ikke meldt stjålet, og føreren blev identificeret som den 25-årige mand, der blev skønnet påvirket af euforiserende stoffer og i øvrigt var frakendt kørekortet i forvejen.

Han fik derfor udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer og afhørt til sigtelserne for overtrædelser af færdselsloven, herunder også kørsel mod ensretningen på motorvejen og flugten fra politiet.

Den 32-årige blev hurtigt løsladt, da politiet ikke fandt grundlag for at sigte ham for noget som passager i bilen, medens den 25-årige blev løsladt senere på natten efter afsluttet efterforskning.

Han kan således forvente at blive indkaldt til et retsmøde, når sagerne mod ham skal afgøres.