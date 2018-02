Næsten 600 besøgende til åbent hus

- Vi skal være den skole, hvor eleverne ganske enkelt bliver de fagligt dygtigste og samtidig robuste medmennesker og bidragende samfundsborgere. Vi udklækker studenter med høje eksamensgennemsnit, som efterfølgende klarer sig godt. Skolens eksamensgennemsnit lå senest på 7,5, hvilket er i den absolutte top i Region Sjælland. Og forudsætningen for høj faglig udvikling er, at elever og lærere trives på skolen. Det betyder ikke, at alle skal have topkarakterer for at gå her. Vi sætter en ære i at løfte en elevs evner så meget som muligt. Nogle gange ligger sejren i at ændre et 4-tal til et 7-tal. Nogle gange er det dannelsen af det enkelte menneske, der er i centrum: At man bevæger sig i sin egen udvikling og samtidigt får et brugbart eksamensbevis.